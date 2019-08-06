На Вологодчине создадут полный цикл рыбоводства

В Вологодском районе построят уникальный завод по выращиванию атлантического лосося. Его мощность - 2,5 тысячи тонн в год. Уникальность комплекса, который разместится на площади в два гектара, - в создании полного цикла рыбоводства за счет установок замкнутого водоснабжения. Это первый подобный объект на территории Российской Федерации.

На днях в поселке Грибково заложили символическую плиту на месте будущего предприятия. Откроется завод уже в 2020 году. Проект будет реализован при поддержке израильской компании. Сумма инвестиций - более двух миллиардов рублей.

Завод даст возможность выпускать в резервуары ежемесячно 50 тысяч мальков. Рыба будет выращиваться без антибиотиков и гормонов.

Глава Вологодского района Сергей Жестянников добавил, что земельный участок для инвестора подбирался с учетом перспективы развития территории в целом.

Тем более что компания намерена и дальше развивать здесь производство. Завод по выращиванию мальков атлантического лосося - это первый шаг. В последующем появится второе хозяйство мощностью пять тысяч тонн в год, а также предприятия по рыбопереработке и завод по производству кормов. Все это даст и новые рабочие места, и развитие логистики и инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Кстати, в регионе это не первое рыбоводное предприятие. Оно станет тринадцатым. На сегодняшний день выращиванием товарной рыбы и рыбопосадочного материала занимаются девять юридических лиц и три индивидуальных предпринимателя.

В качестве производственной базы используют как участки открытых водных объектов, так и рыбные фермы, где создаются искусственные условия. В прошлом году общий объем произведенных продуктов составил 174 тонны.

По мнению властей Вологодчины, аквакультура должна стать приоритетным направлением экономики. Более 650 тысяч гектаров водной поверхности составляет рыбохозяйственный фонд. Плюс выгодная логистика - развитая дорожная сеть, Волго-Балтийский канал, железнодорожные узлы, а также благоприятные природно-климатические условия.

Бизнесменам, которые работают в данной сфере, предоставляют материальную поддержку, в том числе возмещение половины затрат на приобретение рыбоводного оборудования, по двадцать процентов - на строительство и реконструкцию и на приобретение рыбопосадочного материала.

Только в нынешнем году общий объем поддержки составит 131,4 миллиона рублей. К концу 2019 года предприятия Вологодчины планируют вырастить не менее 300 тонн рыбы.

На будущий год эта цифра увеличится в три раза и составит около одной тысячи тонн.