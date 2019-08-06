В Мурманской области началось восстановление офисов врачей общей практики (ВОП), которые были закрыты после того, как полномочия по здравоохранению были переданы с муниципального уровня на региональный. Это поручение дал главам муниципалитетов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

В областном центре эта работа уже началась. В течение последних трех-четырех лет здесь были закрыты почти все городские кабинеты врачей общей практики, сообщил заместитель председателя городского Совета депутатов Игорь Морарь. Сейчас муниципалитет принял решение вновь открыть участок врачей общей практики на улице Капитана Орликовой, которая расположена на высокой сопке и откуда особенно трудно добираться до медицинских учреждений города. Как следует из ответа областного министерства здравоохранения, кабинет врачей общей практики может быть открыт после того, как будет приведено в порядок помещение и набран медицинский персонал. На встрече с жителями города врио губернатора заверил, что офис на улице Капитана Орликовой будет открыт в ближайшее время.

То же самое касается офиса ВОП на улице Фролова, который был закрыт два года назад. С тех пор жителям этого района, находящегося в отдалении от главных транспортных артерий, приходится добираться до поликлиники с пересадками. Тем временем помещение, где раньше размещался офис врачей, пустует. Оно находится в собственности регионального минздрава и до сих - в аренде у поликлиники, которая исправно за нее платит. По словам местных жителей, они хотели бы видеть в офисе врачей общей практики как минимум то, что там было раньше: врача, двух медсестер, процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики, оборудованный аппаратом ЭКГ.?Кроме того, раньше в помещении врачебного офиса располагался небольшой аптечный пункт, где можно было купить нужные лекарства. Он перестал работать одновременно с закрытием кабинета, хотя других аптек в микрорайоне нет. Городские власти отметили, что мгновенно восстановить работу медицинского офиса на улице Фролова невозможно, однако по поручению главы региона это будет сделано в самые сжатые сроки.

Напомним, приказ Минздрава РФ "О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача)" появился еще в 1992 году. С помощью этой реформы предполагалось добиться того, чтобы около 80 процентов больных начинали и продолжали лечение у одного врача. Это разгрузило бы стационары и узких специалистов. Сегодня подавляющее большинство больных обращаются к участковым терапевтам, которые работают "передаточным звеном". Например, если к участковому врачу придет мужчина с жалобой на головные боли, звон в ушах и шаткость походки, то терапевт передает его неврологу, и уже невролог назначает ему необходимые обследования. Врач же общей практики сам направит пациента на обследование и анализы. Допустим, обследование покажет критическое сужение сосуда, ответственного за кровоснабжение мозга. Затем больной отправится на консультацию к сосудистому хирургу, чтобы решить вопрос об операции. После консультации и сдачи всех анализов врач общей практики отправит пациента на госпитализацию.

Но реформа движется очень медленно. Офисов врачей общей практики в в Заполярье до сих пор крайне мало. Например, в Апатитско-Кировском районе, где живут более 82 тысяч человек, врачей общей практики нет вообще. По мнению аналитиков, подобная реформа нуждается в гораздо более серьезной подготовке.

- К кабинету врача общей практики предъявляются очень жесткие требования, соблюсти которые пока не представляется возможным, - рассказал корреспонденту "РГ" главврач одной из районных больниц Заполярья, попросив не называть его имени. - Кроме того, терапевтов для этого пришлось бы переобучать на ВОП. Здесь их качественно учить невозможно, и ясно, что такое переобучение просто формальность. Так получается, что сегодня попытки создать институт врачей общей практики сводится к перекладыванию на их плечи тех проблем, которые вызваны нехваткой узких специалистов.

Переучивать пожилых участковых терапевтов сложно, поскольку такой человек не сможет объединить в своей голове знания сразу по целому ряду медицинских специальностей, подчеркивает эксперт. Для такой учебы необходимо полностью перестроить систему медицинского образования, так как универсальных специалистов можно "сделать" только с азов.

Предполагается, что около 80 процентов больных начнут и продолжат лечение у одного врача, что разгрузит стационары и узких специалистов

А в целом внедрение врачей общей практики - важный и правильный шаг, уверен главврач. По его мнению, стоит учесть опыт Белгородской области, где пошли по другому пути. Там не стали переучивать терапевтов на врачей общей практики, а обучили молодежь и одновременно начали уход от больших поликлиник. Для офисов ВОП там ремонтируют квартиры в жилых домах, в результате население получает медпомощь шаговой доступности. Это разгружает поликлиники и позволяет превращать их из места скопления больных первичного приема в мини-центры диагностики. Кроме того, такие офисы врачей общей практики составляют серьезную конкуренцию частным медицинским центрам, побуждая их сдерживать цены и улучшать обслуживание. Все это в конечном счете работает на рост доступности медицинской помощи для населения.

Прямая речь

Алан Дзугаев, кандидат медицинских наук, Московский государственный медико-стоматологический университет:

- При развитии узкой специализации на догоспитальном этапе участковый врач не стал координатором лечебно-профилактической работы на своем участке. Он не несет ответственности за объем и качество оказываемой помощи. Сегодня частота направлений амбулаторных больных на консультации к узким специалистам достигла 40-50 процентов (в западных странах - 10-12 процентов). В отличие от участкового, врач общей практики нацелен на человека, а не на болезнь. В тех странах, где существует первичная медико-санитарная помощь именно в таком виде, уровень здоровья населения намного выше, так как ВОП стараются выявлять заболевания на ранних стадиях.