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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перешли кордон

Какие проекты планируют в Крыму иностранные предприниматели
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 171(7929)
Вопреки санкциям интерес иностранного бизнеса к Крыму растет. Причем в самых неожиданных отраслях экономики.
Многие крымские ветроустановки нуждаются в ремонте, так как были выпущены лет 15 назад. Новые инвестор намерен производить на полуострове. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Многие крымские ветроустановки нуждаются в ремонте, так как были выпущены лет 15 назад. Новые инвестор намерен производить на полуострове. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Многие крымские ветроустановки нуждаются в ремонте, так как были выпущены лет 15 назад. Новые инвестор намерен производить на полуострове. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Несколько недель назад в Корпорацию развития РК обратился инвестор из Германии, у которого в Европе работает предприятие по производству ветроэлектроустановок для возобновляемой энергетики. В Крым его привел интерес к развитию перспективного направления, ведь не секрет, что на полуострове есть несколько районов, где благоприятная для ветроэнергетики роза ветров. С конца 90-х ветроэнергетика, а за ней и солнечная активно развивались в республике. Но в последние годы из-за отсутствия зеленого тарифа строительство новых ветроэлектростанций стало экономически невыгодно, а действующие постепенно пришли в упадок, морально и физически устарев.

- Мы занимались поиском инвестора для ГУП РК "Крымские генерирующие системы", на балансе которого находятся действующие солнечные и ветроэлектростанции Крыма, - рассказал генеральный директор КРРК Наиль Габбасов. - Инвестор из Германии, имеющий в Европе производство гелиоколлекторов и ветроустановок, высказал готовность сотрудничать с Крымом. Более того, намерен открыть в республике производство комплектующих для ветроэлектроустановок большой мощности.

Фото: Ольга Котенева/РГ
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Сейчас на полуострове восемь ветропарков установленной мощностью 60 МВт. Часть из них не работает из-за того, что ветроустановки нуждаются в ремонте, ведь произведены они были 10 - 15 лет назад. Приобрести для них запчасти и комплектующие проблематично не только по причине западных санкций, но и потому, что ветроустановки морально устарели. Эти маломощные старые ветряки инвестор планирует заменить на современные и высокоэффективные мощностью 2 - 2,5 МВт каждый. Такая модернизация позволит ввести в работу ветропарки и повысить их установленную мощность в 3 - 4 раза.

- Современные ветроустановки инвестор намерен собирать в Крыму, что экономически выгоднее благодаря льготам и преференциям в регионе, а также новому рынку сбыта готовой продукции, - говорит Наиль Габбасов. - Для этого инвестор уже регистрирует в РК предприятие, а Корпорация развития РК помогает ему с выбором земельного участка. Инвестора заинтересовал промышленный парк "Таврида" в Симферопольском районе, сопровождением создания которого занимается КРРК.

Немногим менее месяца назад в Крыму побывал бизнесмен из Бельгии.

- Он предложил построить элитный торговый комплекс с брендовыми бутиками, - отметил генеральный директор КРРК. - Кроме того, бельгийский бизнесмен рассматривает возможность строительства швейной фабрики в индустриальном парке "Таврида".

Инвестор из Индии, о котором рассказывала "РГ", выращивает на полуострове посевной рыжик, масличную культуру. Из озимого рыжика получается превосходное растительное масло, которое применяют в медицине, парфюмерии, производстве экологически чистого биотоплива, кулинарии. По своим свойствам оно является растительным заменителем рыбьего жира: благодаря высокому содержание омега-3 кислот (около 35 процентов). Это масло похоже на льняное, но в отличие от него не окисляется в течение четырех лет.

Фото: Фотохостинг ТАСС
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- О том, что в Крыму начали экспериментально выращивать эту засухоустойчивую культуру, я узнал несколько лет назад и решил поддержать проект, - рассказывал тогда "РГ" бизнесмен из Индии Аравамутан Чакрапани. - Мы заключили договор с научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма о выращивании озимого рыжика сорта "пензяк". Заложили первые 50 гектаров в селе Клипинино Красногвардейского района на полях института. Планируем наращивать посевы рыжика. Кроме того, в перспективе собираемся открыть в республике предприятие по производству масла из его семян. Когда выйдем на достаточные объемы, подумаем о строительстве маслозавода".

С тех пор инвестор получил несколько урожаев этой культуры, которые вынужден был отправлять на переработку в Челябинскую область. Сейчас он ведет переговоры с инвестором уже действующего в Крыму пищевого промышленного парка "Крымское золото", на территории которого работает Первый крымский маслозавод. В КРРК уточнили, что он готов стать потенциальным партнером индийского предпринимателя, установив линию холодного отжима, необходимую для изготовления масла из рыжика.

Кстати

По информации минэкономразвития РК, в республике зарегистрировано почти 3000 субъектов хозяйственной деятельности с иностранным участием, это компании и физлица с Украины и Кипра, из Республики Беларусь и Армении, Турции, Казахстана, Германии, Виргинских островов, Великобритании, Сейшельских островов, Израиля, Соединенных Штатов Америки и других.

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