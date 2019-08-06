В одном из номеров "РГ" рассказывала о реализации в Крыму крупного проекта строительства тепличного комбината в Белогорском районе. Первая очередь готовится к вводу в эксплуатацию в начале сентября, но из-за того, что объект не подключен к системе электроснабжения, начать первый этап производства не представляется возможным. Энергетики рассказали, что мешает подключить комбинат к энергосистеме.

Как следует из ответа на информационный запрос "РГ", подписанного генеральным директором ГУП РК "Крымэнерго" Максимом Лойко, энергетики не нарушили условия договора техприсоединения тепличного комбината, поскольку выполнено оно должно быть не позднее 8 ноября 2021 года. А сроки окончания отдельных этапов договором не определены.

На вопрос, проводились ли уже какие-то работы для подключения, в "Крымэнерго" ответили, что не могут приступить к ним, потому что ТК "Белогорский" не представил проектную документацию.

"В рамках соглашения о реализации инвестпроекта между Советом министров РК и ТК "Белогорский" тепличный комбинат взял на себя обязательства выполнить проектные работы по реконструкции подстанции 110кВ Белогорск (это необходимо для подключения комбината к сетям), а затем передать документацию в дар РК для последующей передачи ГУП РК "Крымэнерго" и выполнения работ", - говорится в письме.

Процесс состоит из нескольких этапов: разработки проектной документации, согласования с "Крымэнерго" и Региональным диспетчерским управлением энергосистемы РК и Севастополя, получения положительного заключения госэкспертизы, передачи его по договору дарения в правительство РК, от него в минтопэнерго РК и только затем в "Крымэнерго".

"По состоянию на 25 июля 2019 года документация не была готова, на данный момент она проходит согласование в ГУП РК "Крымэнерго" и с системным оператором", - добавили в "Крымэнерго".

Сентябрь, когда на комбинате планировали начать посадку томатов в первой очереди теплиц, уже не за горами, а для подачи электричества еще предстоит оформить огромное количество документов и получить положительное решение, а затем начать закупочные процедуры, провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Очевидно, что к сроку не успеть. Хотя договор о техническом присоединении к сетям подписан между сторонами 8 ноября 2017 года, а технические условия на техприсоединение и того раньше, 1 июня 2017 года. Почему так затянулась документальная фаза проекта, непонятно. Министерство топлива и энергетики РК, в которое "РГ" тоже направило информационный запрос, его вообще проигнорировало.

Тем временем

Белогорский тепличный комбинат посетил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, назвав овощеводство закрытого грунта одним из перспективных направлений развития Белогорского района.

- Современнейший тепличный комплекс по праву можно назвать теплицей будущего: площадь первой очереди составляет 9,2 гектара, по завершении строительства второй очереди производители получат круглогодичное тепличное производство, - сообщил он. - Общая площадь составит более 17 гектаров. Предполагается, что с одного квадратного метра можно будет получить до 85 килограммов томатов. Предприятие обеспечит качественными томатами Крым, Новосибирскую и Ленинградскую область, оно будет состоять из самых современных теплиц пятого поколения.