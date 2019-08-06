Новости

В Адыгее проверили работу детских лагерей отдыха 12:44
В Сибирь приехал первый передвижной автоклуб 12:44
Эксперты назвали самые популярные сладости в России 12:43
Самый яркий звездопад лета "прольется" в ночь с 12 на 13 августа 12:42
В Югре экс-пристава заподозрили в создании видимости работы 12:33
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном 12:27
Власти КБР помогут семье погибшей чемпионки по кикбоксингу 12:26
Петербуржец поиграл с дочерью, заклеив ей рот скотчем 12:25
В Москве начались работы по благоустройству дороги к ТПУ "Ховрино" 12:11
Над горевшим военным складом под Ачинском открыли воздушное пространство 12:08
Паводок в Магаданской области стал рекордным за 80 лет 12:02
Видео: президент Туркменистана устроил дрифт на внедорожнике у "Врат ада" 12:00
Названо число разбившихся на дорогах Москвы мотоциклистов 11:50
В Приморье отдыхающему на пляже отрезало ногу винтом катера 11:48
Полиция возбудила дело о ДТП с шестью погибшими под Рязанью 11:47
В Ленобласти похитили директора детского сада 11:41
В Петербурге задержали еще одного болельщика, напавшего на омоновца 11:41
Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками 11:36
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором 11:31
В Петербурге подозреваемый в нападении на кондуктора сдался полиции 11:29
В Севастополе арестовали ресторатора из Сербии по запросу Интерпола 11:28
Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушен 11:18
Биологи: восстановление уничтоженной людьми фауны займет миллионы лет 11:16
Из Магаса в Мекку вылетели более тысячи паломников 11:12
На Кубани суд закрыл летний лагерь из-за грубых нарушений 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мимо фазы

В "Крымэнерго" рассказали, почему не готовы подключить тепличный комбинат" Белогорский"
Текст: Нина Фалей (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 171(7929)
В одном из номеров "РГ" рассказывала о реализации в Крыму крупного проекта строительства тепличного комбината в Белогорском районе. Первая очередь готовится к вводу в эксплуатацию в начале сентября, но из-за того, что объект не подключен к системе электроснабжения, начать первый этап производства не представляется возможным. Энергетики рассказали, что мешает подключить комбинат к энергосистеме.

Как следует из ответа на информационный запрос "РГ", подписанного генеральным директором ГУП РК "Крымэнерго" Максимом Лойко, энергетики не нарушили условия договора техприсоединения тепличного комбината, поскольку выполнено оно должно быть не позднее 8 ноября 2021 года. А сроки окончания отдельных этапов договором не определены.

Фото: Ольга Котенева/РГ
В Крыму инвестпроект оказался под угрозой срыва из-за энергетиков

На вопрос, проводились ли уже какие-то работы для подключения, в "Крымэнерго" ответили, что не могут приступить к ним, потому что ТК "Белогорский" не представил проектную документацию.

"В рамках соглашения о реализации инвестпроекта между Советом министров РК и ТК "Белогорский" тепличный комбинат взял на себя обязательства выполнить проектные работы по реконструкции подстанции 110кВ Белогорск (это необходимо для подключения комбината к сетям), а затем передать документацию в дар РК для последующей передачи ГУП РК "Крымэнерго" и выполнения работ", - говорится в письме.

Процесс состоит из нескольких этапов: разработки проектной документации, согласования с "Крымэнерго" и Региональным диспетчерским управлением энергосистемы РК и Севастополя, получения положительного заключения госэкспертизы, передачи его по договору дарения в правительство РК, от него в минтопэнерго РК и только затем в "Крымэнерго".

"По состоянию на 25 июля 2019 года документация не была готова, на данный момент она проходит согласование в ГУП РК "Крымэнерго" и с системным оператором", - добавили в "Крымэнерго".

Сентябрь, когда на комбинате планировали начать посадку томатов в первой очереди теплиц, уже не за горами, а для подачи электричества еще предстоит оформить огромное количество документов и получить положительное решение, а затем начать закупочные процедуры, провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Очевидно, что к сроку не успеть. Хотя договор о техническом присоединении к сетям подписан между сторонами 8 ноября 2017 года, а технические условия на техприсоединение и того раньше, 1 июня 2017 года. Почему так затянулась документальная фаза проекта, непонятно. Министерство топлива и энергетики РК, в которое "РГ" тоже направило информационный запрос, его вообще проигнорировало.

Тем временем

Белогорский тепличный комбинат посетил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, назвав овощеводство закрытого грунта одним из перспективных направлений развития Белогорского района.

- Современнейший тепличный комплекс по праву можно назвать теплицей будущего: площадь первой очереди составляет 9,2 гектара, по завершении строительства второй очереди производители получат круглогодичное тепличное производство, - сообщил он. - Общая площадь составит более 17 гектаров. Предполагается, что с одного квадратного метра можно будет получить до 85 килограммов томатов. Предприятие обеспечит качественными томатами Крым, Новосибирскую и Ленинградскую область, оно будет состоять из самых современных теплиц пятого поколения.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине