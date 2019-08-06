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06.08.2019 15:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани освободившийся заключенный за ночь совершил 6 преступлений

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Неоднократно судимого 37-летнего жителя Лабинского района Кубани заключили под стражу за совершение шести преступлений.

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Как заявили в пресс-службе УВД по Сочи, в Лазаревском районе подозреваемый через незапертое окно похитил сумку гостьи курорта с мобильным телефоном, паспортом и деньгами, общая сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей. Также он оказался причастен еще к трем квартирным кражам, грабежу и угону машины.

Его задержали в Туапсе и отправили под стражу. Преступник пояснил, что был освобожден из мест лишения свободы менее недели назад и все противоправные деяния совершил за одну ночь.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ведется следствие. Часть похищенного имущества возвращена владельцам.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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