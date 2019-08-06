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06.08.2019 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани подросток пострадал в бассейне на базе отдыха

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани индивидуальный предприниматель семейного клуба отдыха подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

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Следователи считают, что 41-летний мужчина, накануне зарегистрировавший ИП, 10 июля этого года в Крымске арендовал участок с открытым бассейном, где предоставлял услугу, для оказания которой необходимо наличие спасателя. Но, по версии правоохранителей, он не привлек к работе такого сотрудника, что стало основанием для прекращения его деятельности.

17 июля 16-летний спортсмен из Абинска, придя во время перерыва с тренировки, проходившей на площадке соседней территории, прыгнул в бассейн. Из-за того, что в дыхательные пути подростка попала вода, он более минуты не мог вынырнуть. Спортсмена спасли отдыхающие. Они вытащили его на берег, оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Сейчас подростка выписали, он находится дома на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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