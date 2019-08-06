На Кубани суд закрыл летний лагерь из-за грубых нарушений

В Туапсинском районе Краснодарского края по решению суда закрыли один из летних лагерей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по краю.

"Выяснилось, что администрация лагеря допустила целый ряд грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором, они могли бы навредить здоровью отдыхающих", - заявили в ведомстве.

Судебные приставы объявили об административном приостановлении деятельности организации в части эксплуатации зданий и территории при оказании услуг в качестве детского оздоровительного лагеря или базы отдыха сроком на 90 суток.

Несмотря на то, что администрация учреждения после суда пыталась сменить статус с детского лагеря на базу отдыха, все объекты опечатаны судебными приставами до устранения нарушений.