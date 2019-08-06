На Кубани в ДТП два человека погибли и четверо ранены

В Темрюкском районе Кубани произошло страшное ДТП, в результате которого два человека погибли, а еще четыре были госпитализированы. Автокатастрофа случилась на седьмом километре трассы Тамань - Веселовка в понедельник вечером.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 31-летний водитель грузовика-цистерны, совершая маневр на дороге, не убедился в безопасности движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108. В результате отечественная "восьмерка" вместе со всеми людьми, которые в ней находились, почти наполовину оказалась раздавлена под колесами большегруза.

- В ДТП погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир ВАЗ-2108. Еще четыре пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили в полиции края.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку по факту этой аварии, устанавливаются все ее обстоятельства и причины.