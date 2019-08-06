Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом

Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2 провел разведывательный полет в районе Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Полет начался в 14 часов по московскому времени и прошел на высоте около 6000 метров.

После возвращения Крыма в состав РФ самолеты стран-участниц НАТО регулярно изучают воздушное пространство вдоль побережья полуострова. Порой за неделю у границ Крыма совершают полеты до 30 летательных аппаратов. Но в Минобороны считают эти визиты бессмысленными, поскольку полуостров надежно защищен с моря и суши.

Самые частые гости - самолеты ВМС США, базирующиеся на базах НАТО в Средиземном море. Например, накануне патрулирование вдоль российского побережья Черного моря провел патрульный противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon. Он также пролетел над Крымским мостом. А в минувшую субботу облет побережья совершил самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed ЕР-3Е Orion.