Путин получил в подарок форму "Красной машины"

Во вторник в Сочи президент Владимир Путин осмотрел новый корпус "Школа" образовательного центра "Сириус" и посетил несколько классов.

Всего здание вмещает до 800 ребят, его площадь - 9 тысяч квадратных метров.

В частности, глава государства зашел в аудиторию, где шел семинар для юных хоккеистов, и получил в подарок свитер "Красной машины". Так называется программа подготовки спортсменов.

"Главная задача федерации хоккея, - сказал глава ФХР Владислав Третьяк, - это воспитать молодых хоккеистов". Сделали спецпрограмму, сообщил он. Мальчишки из Хабаровска, Владивостока радуются, приезжая на солнце, заметил Третьяк.

Ребята подарили президенту именную хоккейную форму с логотипом "Красная машина" и номером 11, а затем все вместе сфотографировались.

Там же глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". На повестке - вопросы развития "Сириуса".