Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Севастополя

Роспотребнадзор установил запрет на купание на пяти пляжах Севастополя из-за неудовлетворительного состояния морской воды. Об этом сообщили сегодня в территориальном отделе Роспотребнадзора по Севастополю.

- Из-за неудовлетворительных микробиологических показателей морской воды введен временный запрет на купания и занятия водными видами спорта, - сказано в сообщении.

Со 2 августа запрет действует на пляжах Парк Победы и Хрустальный. А на пляже Омега рекомендовано ограничить купания. Кроме этого, с середины июня до настоящего времени закрыты для купания пляжи в Балаклавской бухте - Городской и Мраморный.

Роспотребнадзор поручил операторам этих пляжей, а также департаменту городского хозяйства Севастополя обследовать прибрежную территорию на предмет выбросов в море сточных вод. Те отчитались, что источников загрязнения пляжей сточными водами не выявлено. Водоканалу направлены предложения усилить контроль за технологией обеззараживания сточной воды на очистных сооружениях, а также за авариями на сетях водоснабжения и канализации.

Отмечается, что Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе раз в 10 дней проводит исследования морской воды по микробиологическим и вирусологическим показателям. С начала лета в Севастополе было отобрано 204 пробы, 14 из которых (6,8 процента) не соответствовали требованиям СанПиН.