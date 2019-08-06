Ростовские ученые разработали биопринтер для печати живых тканей

Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер. Его можно использовать в так называемой тканевой инженерии и создавать объемные структуры аналогичные живой ткани. Именно поэтому разработка названа биопринтером.

Функциональный прототип биопринтера BION-F действует по принципу аддитивных технологий, позволяющих создавать 3D-объект с помощью материалов, наносимых послойно.

Как отмечают в университете, такое оборудование способно напечатать биоактивные каркасы из смеси материалов, которые поддерживают жизнеспособность клеток.

"Биопечать - это процесс аддитивного производства, при котором биоматериалы объединяются в тканеподобные структуры, имитирующие естественные ткани. В качестве основного материала используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной", - поясняет автор разработки, эксперт совместной научно-исследовательской лаборатории ДГТУ-РНИОИ "Инженерные технологии в медицине" Сергей Чапек.

Он отмечает, что на создание одного скаффолда - трехмерной подложки-носителя, необходимой для формирования будущего клеточного органа или его фрагмента - требуется от 20 минут до нескольких часов. Все зависит от размера и структуры, которую нужно напечатать.

Сотрудники университета отмечают, что их разработка может использоваться в таких сферах, как регенеративная медицина, косметическая хирургия, фармацевтическое тестирование и подбор медицинских препаратов.