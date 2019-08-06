Тренер "Краснодара" сравнил "Порту" с "Зенитом"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев нашел общее в манере игры "Порту" и "Зенита", рассказал о возвращении в строй Вандерсона и признал, что дебютный матч Лиги чемпионов для краснодарцев будет непростым.

- "Порту" - сильная команда, мы это понимаем, поэтому мы будем пытаться использовать свои сильные стороны. Команда готовится к матчу, мы понимаем, что это будет большая игра, что город ждет эту игру, команда готова, а насколько, увидим завтра, - приводит слова Матвеева ТАСС. - На наш взгляд, "Зенит" чем-то напоминает "Порту" по манере ведения игры, используя средние и длинные передачи, быстро переходит в атаку. Это была хорошая репетиция, потому что матч был сложным, команда терпела, когда игра не складывалась, это поможет нам завтра. Мы не думаем, что будем отходить от атакующего стиля игры. Будем пытаться навязать свою игру, отталкиваться от себя, а не от соперника.

Главный тренер краснодарцев заявил, что пропускавший матч против "Зенита" из-за болезни полузащитник Вандерсон приступил к тренировкам и может сыграть против "Порту".

Уверен, что "Краснодар" ждет непростой матч и нападающий российского клуба Ари.

- Знаю, что "Порту" - очень сильная команда, все будет зависеть от нас. У нас есть возможность первый матч сыграть дома, нас будут поддерживать болельщики, нам важно достигнуть хорошего результата уже в первом матче. "Порту" - это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, тренер нам подсказывает, что делать на поле, - заявил Ари.

Во вторник стало известно, что все билеты на предстоящий матч проданы.