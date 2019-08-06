В Адыгее проверили работу детских лагерей отдыха

В Адыгее в рамках летней оздоровительной кампании уделяется серьезное внимание организации отдыха в загородных лагерях. В двух из них - "Лань" и "Горный" - побывал глава республики Мурат Кумпилов, он ознакомился с условиями пребывания детей.

Оздоровительные лагеря расположены в живописной горной части региона. Отдых здесь пользуется большой популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других регионов страны - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области.

В настоящее время в комплексе "Лань" отдыхают 300 детей, в лагере "Горном" - 422 человека, из них 360 детей из разных районов Адыгеи. Глава республики осмотрел территорию, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом.

"Родители должны быть уверены в том, что здесь их дети хорошо отдохнут, поправят здоровье, в течение всей смены будут под постоянным присмотром профессионалов, которые обеспечат интересный и познавательный досуг", - поставил задачу Кумпилов.

Отдельное внимание он уделил теме обеспечения безопасного отдыха. Глава республики указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и требований пожарной безопасности. Мурат Кумпилов также рекомендовал совершенствовать педагогическую деятельность, находить новые и интересные формы и методы организации досуга детей в лагерях отдыха.

"Наша первоочередная задача - обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний оздоровительный период они должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские лагеря - это место, где их ждут только хорошие впечатления и события, и куда всегда хочется возвращаться", - сказал глава РА.

По данным министерства труда и социального развития РА, этим летом детей принимает три загородных лагеря в самой республике и два - на черноморском побережье, остальные - школьные. Также школьников поощряют путевками во всероссийские образовательные лагеря "Орленок", "Смена" и "Артек".

Всеми видами летнего отдыха и оздоровления в этом году будет охвачено более 30 тыс. детей, из них уже отдохнули 154 ребенка-инвалида, 395 сирот, более 5,5 тысячи детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В загородных же лагерях побывают около 3,2 тысячи ребят, в том числе 820 детей - на черноморском побережье. На организацию детского отдыха направлено 85,3 миллиона рублей.