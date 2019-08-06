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06.08.2019 15:41
Проект: В регионах

В Астраханской области вырастут выплаты семьям с детьми-инвалидами

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
С 1 сентября выплаты астраханским семьям с детьми-инвалидами увеличат практически в два раза. С предложением о росте социальных выплат выступил врио губернатора Игорь Бабушкин
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

- Мы выбираем те категории граждан, которые более всего нуждаются в поддержке. Это малообеспеченные семьи, пожилые люди и инвалиды. Важно, что нам удалось заложить в бюджет необходимые средства для реализации этой инициативы на текущий и следующий год. Мы намерены и дальше прорабатывать возможности расширения мер соцподдержки. Социальная защищенность должна стать неотъемлемым правом жителей области, - прокомментировал это решение глава региона Игорь Бабушкин.

На что же смогут рассчитывать родители детей-инвалидов? В первую очередь с 3,5 тысяч рублей до 7 тысяч вырастет компенсация расходов, связанных с лечением их детей за пределами Астраханской области в течение двух недель. Если же придется провести в больнице от 14 до 30 дней, компенсация составит десять тысяч рублей, а не пять как сейчас.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Семьи, которым пришлось задержаться в иногородней клинике больше месяца получат 15 тысяч рублей вместо семи.

Вырастет также размер компенсации на покупку лекарств и медоборудования: с 7 до 15 тысяч рублей.

По словам председателя Совета региональной общественной организации по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям Натальи Гулиной, это очень ощутимый рост выплат и, безусловно, такая поддержка будет актуальна практически для каждой подобной семьи.

- Это, кстати, не единственная мера поддержки наших родителей и ребят. Чуть раньше семьи, воспитывающие детей-инвалидов, освободили от транспортного налога. Мы все очень ждали этого решения. Очень хорошо, что власть слышит наши предложения и просьбы и оперативно на них реагирует, - добавляет Наталья Гулина.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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И действительно, развитие социальной сферы, поддержка астраханцев, которые больше всего нуждаются сейчас в помощи - это первый приоритет в работе региональной власти и главы области. Спустя всего две недели после своего назначения Игорь Бабушкин внес в региональный парламент законопроект о расширении мер соцподдержки, который затронет интересы более 200 тысяч человек. Проект уже приняли в первом чтении.

Работа над повышением качества жизни астраханцев продолжается. Врио губернатора дал поручение разработать региональный план борьбы с бедностью и стандарт социального обеспечения граждан.

- Для того, чтобы понимать, какие меры соцподдержки эффективные, а какие - нет, я поручил правительству региона провести мониторинг мер, которые уже существуют, и тех, которые скоро вступят в силу. На их основе и будем принимать решения, -заметил Игорь Бабушкин.

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