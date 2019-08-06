В Крыму генсеку НАТО озвучили истинную причину воссоединения с РФ

Только волеизъявление крымчан на свободном демократическом референдуме стало причиной воссоединения Крыма с Россией, и конкуренция между двумя великими державами - США и РФ - здесь ни при чем. Так председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах возвращения полуострова в состав России.

- Еще в составе Украины Крым более 20 лет тяготел к России, - заявил Гемпель РИА Новости. - Это исконная территория России, и то что он оказался на Украине в 1990-е, было ошибкой, противоестественной для жителей полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан, повлиять на которое никто не мог. Народ самостоятельно и осознанно связал будущее с Россией.

Как считает Гемпель, очередные домыслы Столтенберга, опубликованные на сайте альянса - глупость.

- Тот, кто не верит произошедшему в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут правду. Мы открыты для всех, - сказал Гемпель.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав РФ было вызвано усилением конкуренции между великими державами.