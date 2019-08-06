В Крыму предложили способ ускорить переселение из аварийных домов

Программа отселения жильцов аварийного жилья в РК провалена, но общественники знают способ, как ее ускорить. Следует признать, что построить или купить жилье для переселенцев по цене 49 тысяч рублей за квадратный метр, предусмотренных госпрограммой, ни В Симферополе, ни в Ялте сегодня невозможно, но выход есть.

- Нужно подумать о создании государственных строительных трестов, которые смогли бы изменить ситуацию на рынке и строить по цене, предусмотренной программой, - считает директор АНО "ЖКХ контроль" Анатолий Петров.

Стоит сказать, что в Крыму уже звучали подобные инициативы, причем муниципальные или республиканские строительные компании могли бы удешевить стоимость жилья за счет земли, которую они получали бы безвозмездно. Но дальше разговоров дело не зашло.

Официально программа отселения должна была начаться на полуострове в 2014 году и завершиться за четыре года. Из федерального и республиканского бюджетов выделили почти миллиард рублей. Планировалось расселить 49 многоквартирных домов площадью 17,7 тысячи квадратных метров, в которых проживали 1260 человек. Но из-за проволочек с разработкой нормативно-правовых актов и неактуальной градостроительной документации все фактически провалили.

В июле 2019 года Крыму прозрачно намекнули, что терпение на исходе. Резонансное заявление сделал председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

- Мы молчали об этом пять лет, - сказал Степашин. - Не было сдано ни одного квадратного метра по программе аварийного жилья за пять лет.

По словам Степашина, крымские власти бесконечно ссылаются на то, что нужно сперва разобраться с самим аварийным жильем, с людьми, и уже потом начинать что-то делать.

- Хватит на это ссылаться, я обращаю внимание в том числе представителей Общественного совета при Минстрое, - заявил чиновник. - В Крыму пятый или шестой министр ЖКХ поменялся.

Местные власти признают, что похвастаться результатами не могут, тем не менее данные о полном провале не соответствуют действительности.

- Сегодня в Крыму параллельно работают две программы расселения, - рассказала депутат Государственного совета РК Ольга Виноградова. - В 2014-2017 годах отселено 303 человека.

В 2018 году, по данным генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, республика намеревалась отселить 856 человек из 35 аварийных домов в пяти муниципалитетах, потратив на это 508 миллионов рублей. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Акцент был сделан на Ялту, но там дом для переселенцев из аварийного жилья так и не начали строить. Теперь обещают заложить новостройку уже в этом году.

- В 2018 году по ялтинскому региону была большая проблема найти площадку для строительства нового дома, - сообщила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Стелла Демидюк. - Сегодня земля найдена, выполнен проект и в сентябре - октябре начнется строительство жилого дома для переселенцев Большой Ялты.

В итоге сегодня, по данным министерства ЖКХ Крыма, из аварийного жилья в республике нужно переселять уже 1500 человек, живущих в 52 аварийных домах. Реально же в этом году новоселья могут дождаться 10 человек. Нетрудно сосчитать, что при таких темпах реализации программы потребуется 150 лет, чтобы расселить всех жителей трущоб, и то только при условии, что аварийными дома больше признаваться не будут. Между тем, по данным организации "ЖКХ контроль", данные о количестве аварийного жилья в Крыму не соответствуют действительности.

- На самом деле аварийного жилья в Крыму намного больше, - говорит Анатолий Петров. - Надо провести полное обследование жилья в Крыму и установить истинную картину.