В Крыму предложили способ ускорить переселение из аварийных домов

Новости

Нижегородское ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах 15:42
Видео: В Пермском зоопарке белый медведь утянул себе талию 15:37
Европейская безопасность станет главной темой "Минского диалога" 15:35
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело 15:31
Актриса сериала "Новичок" обвинила коллег в расизме и домогательствах 15:30
В Красноярском крае частный самолет перестал выходить на связь 15:28
Патрушев: Вашингтону нужен был лишь повод для выхода из ДРСМД 15:27
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири 15:26
Путин рассказал про уловки "прежней работы" 15:25
Путин получил в подарок форму "Красной машины" 15:23
В Кузбассе льготную ипотеку начали давать прямо в роддоме 15:21
На Кубани освободившийся заключенный за ночь совершил 6 преступлений 15:21
В Ленобласти водитель иномарки сбил на газоне бабушку с внучкой 15:13
Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств 15:12
Названы лучшие телесериалы года по версии критиков 15:10
В Ингушетии завершится реконструкция федеральной автомагистрали 15:10
В Новосибирске выставили на аукцион пропавшее 16 лет назад панно 15:05
В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Touareg 15:04
В столичном парке Кусково начинаются утренние зарядки 15:03
AliExpress начнет продавать свои товары в российских салонах связи 15:03
В Минске утвердили даты организационных мероприятий парламентских выборов 15:00
В Москве нашли самого грустного кота в мире 14:55
В BBC извинились, что назвали поднятый палец приветствием террористов 14:46
Топ-10 самых популярных SUV России: Kia Sportage догоняет Duster 14:45
Опрос: Больше половины россиян боятся ядерной войны 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 15:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму предложили способ ускорить переселение из аварийных домов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Программа отселения жильцов аварийного жилья в РК провалена, но общественники знают способ, как ее ускорить. Следует признать, что построить или купить жилье для переселенцев по цене 49 тысяч рублей за квадратный метр, предусмотренных госпрограммой, ни В Симферополе, ни в Ялте сегодня невозможно, но выход есть.

- Нужно подумать о создании государственных строительных трестов, которые смогли бы изменить ситуацию на рынке и строить по цене, предусмотренной программой, - считает директор АНО "ЖКХ контроль" Анатолий Петров.

Фото: Елена Гусакова/РГ
Переселять жильцов из аварийных домов в Симферополе пока не будут

Стоит сказать, что в Крыму уже звучали подобные инициативы, причем муниципальные или республиканские строительные компании могли бы удешевить стоимость жилья за счет земли, которую они получали бы безвозмездно. Но дальше разговоров дело не зашло.

Официально программа отселения должна была начаться на полуострове в 2014 году и завершиться за четыре года. Из федерального и республиканского бюджетов выделили почти миллиард рублей. Планировалось расселить 49 многоквартирных домов площадью 17,7 тысячи квадратных метров, в которых проживали 1260 человек. Но из-за проволочек с разработкой нормативно-правовых актов и неактуальной градостроительной документации все фактически провалили.

В июле 2019 года Крыму прозрачно намекнули, что терпение на исходе. Резонансное заявление сделал председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

- Мы молчали об этом пять лет, - сказал Степашин. - Не было сдано ни одного квадратного метра по программе аварийного жилья за пять лет.

Крыму на переселение из ветхого жилья выделят 508 млн рублей

По словам Степашина, крымские власти бесконечно ссылаются на то, что нужно сперва разобраться с самим аварийным жильем, с людьми, и уже потом начинать что-то делать.

- Хватит на это ссылаться, я обращаю внимание в том числе представителей Общественного совета при Минстрое, - заявил чиновник. - В Крыму пятый или шестой министр ЖКХ поменялся.

Местные власти признают, что похвастаться результатами не могут, тем не менее данные о полном провале не соответствуют действительности.

- Сегодня в Крыму параллельно работают две программы расселения, - рассказала депутат Государственного совета РК Ольга Виноградова. - В 2014-2017 годах отселено 303 человека.

В 2018 году, по данным генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, республика намеревалась отселить 856 человек из 35 аварийных домов в пяти муниципалитетах, потратив на это 508 миллионов рублей. Увы, этим планам не суждено было сбыться. Акцент был сделан на Ялту, но там дом для переселенцев из аварийного жилья так и не начали строить. Теперь обещают заложить новостройку уже в этом году.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
Власти Ялты не смогли назвать сроки расселения ветхой "Звездочки"

- В 2018 году по ялтинскому региону была большая проблема найти площадку для строительства нового дома, - сообщила первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Стелла Демидюк. - Сегодня земля найдена, выполнен проект и в сентябре - октябре начнется строительство жилого дома для переселенцев Большой Ялты.

В итоге сегодня, по данным министерства ЖКХ Крыма, из аварийного жилья в республике нужно переселять уже 1500 человек, живущих в 52 аварийных домах. Реально же в этом году новоселья могут дождаться 10 человек. Нетрудно сосчитать, что при таких темпах реализации программы потребуется 150 лет, чтобы расселить всех жителей трущоб, и то только при условии, что аварийными дома больше признаваться не будут. Между тем, по данным организации "ЖКХ контроль", данные о количестве аварийного жилья в Крыму не соответствуют действительности.

- На самом деле аварийного жилья в Крыму намного больше, - говорит Анатолий Петров. - Надо провести полное обследование жилья в Крыму и установить истинную картину.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине