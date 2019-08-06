В Крыму после проверки СКР захоронили останки 193 красноармейцев

В Кировском районе Крыма в селе Новопокровка в районе братской могилы советских воинов 1941-1944 годов состоялась траурная церемония перезахоронения останков 193 красноармейцев, найденных поисковыми отрядами.

Чтобы это произошло, потребовалось вмешательство председателя СКР Александра Бастрыкина. Три года подряд вопрос предания земле останков не решался из-за бюрократических земельных проволочек. Дело в том, что участок, раньше служивший кладбищем для погибших солдат, - объект культурного наследия, и формально все работы кроме реконструкции и восстановления могил на его территории запрещены.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина была организована доследственная проверка проблем, возникших при захоронении красноармейцев. Для скорейшего разрешения вопроса было подготовлено обращение в адрес главы Республики Крым, и уже спустя пять суток удалось добиться результатов. Накануне при участии сотрудников СКР и МЧС, ветеранов, поисковиков и местных школьников останки погибших в годы Великой Отечественной защитников Родины с воинскими почестями преданы земле. Участники церемонии возложили венки на могилы.

Из останков 193 найденных советских воинов удалось идентифицировать семерых бойцов Красной Армии. На мероприятии присутствовал правнук одного из солдат – уроженца Краснодарского края Николая Ивановича Бондарева.

По предварительным данным, в крымской земле покоятся еще около 15 тысяч воинов Великой Отечественной, а значит работы впереди еще очень много.