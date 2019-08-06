В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставрополя за подготовку к теракту.

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимый, разделявший идеологию запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", намеревался поджечь одно из образовательных учреждений в Ставрополе. В частности, мужчина приобрел инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств, компоненты к ним и изготовил два зажигательных устройства у себя в квартире.

Однако довести задуманное до конца злоумышленник не смог, поскольку был задержан.

Подсудимый признан виновным и приговорен к лишению свободы на шесть лет в колонии строгого режима. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.