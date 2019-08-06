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06.08.2019 21:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в море утонули молодой мужчина и ребенок

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Около поселка Якорная Щель Лазаревского района на необорудованном пляже утонули два человека. Об этом сообщает Южный поисково-спасательный отряд МЧС России.

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Информация о пострадавших поступила днем от женщины, которая не только стала очевидцем, но и пыталась спасти их самостоятельно. К сожалению, сделать этого не удалось -  они быстро скрылись под водой.

Тела молодого человека и ребенка спасатели на двух катерах обнаружили на двухметровой глубине – в двадцати метрах от того места, где их видели в последний раз. На берегу тела передали сотрудникам полиции.

МЧС призывает жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности на воде, купаться только на специально оборудованных пляжах и в светлое время суток, не заходить в воду в шторм, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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