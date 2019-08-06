Волгоградка отсудила у Сочинского парка почти 150 000 рублей за травму

Жительница Волгограда, которая получила травму во время экскурсии, подала иск в отношении Сочинского национального парка. Как сообщили в Волгоградском областном суде, женщина требовала возмещения ущерба и компенсации морального вреда.

Обосновывая свои требования, истец указала, что во время экскурсии по парку с детьми она спускалась по лестнице, поскользнулась на наледи и упала. В результате волгоградка получила перелом ноги и попала в больницу. Там ей сделали операцию.

Пострадавшая женщина сочла, что ответственность за содержание дорожек несет парк и поэтому обратилась с иском в Красноармейский районный суд Волгограда. Суд первой инстанции постановил, что вред истцу был причинен из-за необеспечения ответчиком безопасных условий во время экскурсии. С парка в пользу волгоградки были взысканы расходы по оплате медицинских услуг в размере 46 695 рублей и компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

Представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Но Волгоградский областной суд отклонил изложенные в ней доводы как несостоятельные и оставил решение суда первой инстанции без изменений.