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06.08.2019 11:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югорчане представили 202 проекта на конкурс президентских грантов

Текст: Елена Панова
Самые значимые, актуальные, креативные, а главное - необходимые людям социальные проекты смогут побороться за грант президента страны. В общей сложности между некоммерческими организациями-победителями будет распределено до 4,5 миллиарда рублей. Отметим, в этом году только что завершилась уже вторая заявочная кампания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, от Югры поступило 202 заявки.

Среди участников второго конкурса президентских грантов - Яна Сиверская, автор проекта "Здоровая версия - комплекс мероприятий по активной пропаганде здорового образа жизни и профилактике онкозаболеваемости". Кстати, Яна - победитель первого конкурса гранта губернатора Югры. На победу в президентском конкурсе претендует также Ираида Самоловова - автор патриотического проекта в честь 75-летия Великой Победы. Еще один победитель регионального конкурса и претендент на грант президента - автор проекта "Малая академия картинга" Юлиана Исламова.

Всего на второй конкурс президентских грантов этого года представлено 9073 проекта. Свои инициативы в фонд президентских грантов подали 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Итоги конкурса будут подведены через два с половиной месяца -14 октября.

Напомним, на первый конкурс президентских грантов этого года поступило 177 заявок от Югры. В итоге 35 победителей получили больше 30 миллионов рублей на воплощение своих инициатив. А это на 45 процентов больше по сравнению с итогами первого конкурса президентских грантов в 2018 году.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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В период проведения заявочной кампании сотрудники фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" помогали претендентам от региона. Проводились установочные сессии по вопросам подачи заявок на конкурс президентских грантов. В общей сложности в них приняли участие более 190 слушателей в десяти городах региона.

Эксперты отмечают явный рост интереса в Югре к конкурсу президентских грантов. Как говорят сами участники, во многом это происходит благодаря конкурсу на грант губернатора Югры. В ходе регионального конкурса претенденты получают бесценный опыт. Даже авторы заявок, не набравших необходимого количества баллов, получив комментарии экспертов регионального конкурса и доработав свою заявку, получают реальные шансы на победу на федеральном уровне.

Отметим, представители фонда президентских грантов не только проводили выездные сессии и индивидуальные консультации, они провели еще и двухдневный обучающий семинар. На нем специалисты подробно рассказали о требованиях, предъявляемых к оформлению конкурсной заявки.

К слову, среди потенциальных участников в очередном конкурсе появилось много "тяжеловесов" - это те, кто раньше подавал заявку в грантовых конкурсах в категории до 500 тысяч, а сейчас уже претендует на суммы больше трех миллионов.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона, в этом году ресурсный центр планирует запустить образовательную программу по социальному проектированию. По мнению специалистов, это повысит качество и конкурентоспособность проектов, выдвигаемых на президентские гранты от Югры.

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