На Урале прошли стрелковые испытания "Маркера"

На Чебаркульском полигоне Центрального военного округа прошли стрелковые испытания автономной робототехнической платформы "Маркер", произведенной магнитогорскими конструкторами. Новый вид вооружения сдал экзамен на отлично, сообщили в правительстве Челябинской области.

- В ходе стрелковых испытаний был успешно отработан ряд сценариев применения "Маркера": платформа в полностью автономном режиме находила цели и выполняла их поражение, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Маркер" - это экспериментальная робототехническая платформа, которая станет основой для разработки роботов для Вооруженных сил РФ и других силовых структур. Проект предусматривает разработку двух типов платформ: гусеничных и колесных. Всего будет создано пять видов робототехнических платформ.

Кстати

Роботехническая платформа разработана магнитогорским НПО "Андроидная техника", которое является автором 50 робототехнических комплексов для работы в медицине, образовании и в открытом космоса. В их числе робототехнический комплекс для реабилитации постинсультных больных и страдающих ДЦП, научно-исследовательская лаборатория по биоморфной робототехнике, антропоморфные роботы и робот Fedor, который сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС.