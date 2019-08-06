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06.08.2019 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Челябинске отремонтируют проезды к социальным объектам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области
Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области

Челябинские активисты ОНФ составили список непроезжих дорог, ведущих к социально важным объектам областного центра. Как показала проверка, на большинстве проездов к медучреждениям капитальный ремонт не выполнялся уже несколько лет. А там, где дорожники обходились "ямочным", дорожное полотно сильно напоминает лоскутное одеяло, сообщили во вторник в региональном штабе движения.

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- На улице Художника Русакова, которая ведет к челябинской больнице "скорой помощи" даже ямочный ремонт почему-то проводили очень выборочно, - пояснил эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов. - На участке, по которому интенсивно курсирует медицинский транспорт, большую выбоину заделали, а маленькие оставили, как будто рабочим не хватило асфальта. В чем смысл такого ремонта? А ведь сюда доставляют пострадавших в ДТП и других тяжелых больных.

По мнению общественников, гарантия на ремонты, которая составляет всего один год, не мотивирует подрядчика к качественному проведению работ. К примеру, на улице Рождественского, ремонт дорожного полотна провели в 2017 году, а уже через год вновь заделывали ямы на этом участке.

Похожую ситуацию общественники обнаружили на улицах Горького, Советской, Тепличной и некоторых других. Список требующих капитального ремонта участков дорог уже направлен в городское управление дорожного хозяйства. И на сей раз чиновники не оставили его без внимания.

Как сообщили в городской администрации, весь список проблемных дорог будет включен в план ремонта на 2020-2021 годы, а некоторые попадут в график работ уже в этом году. По словам врио главы Челябинска Натальи Котовой, прежде всего, будут отремонтированы дороги, которые ведут к социальным и медицинским учреждениям.

Пообещала новая градоначальница решить и еще одну проблему. Из-за несогласованности работы городских служб только что отремонтированные дороги в Челябинске вскрываются для ремонта водопроводов и теплосетей. В итоге одни и те же участки дорог ремонтируются в городе по нескольку раз.

- Мною уже даны поручения в кратчайшие сроки провести синхронизацию работ всех служб. Более того, вывести ее в публичную плоскость, чтобы горожане оперативно получали информацию обо всех возможных затруднениях на дорогах, - пообещала Наталья Котова.

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