В Екатеринбурге прошел первый в России фестиваль еды без пластика

Когда Остап Бендер советовал не делать из еды культа, он был не вполне искренен, потому что показательно отобранный у Паниковского теплый кривой огурец он немедленно съел сам. И кто первый кинет в него камень? Любовь к еде свойственна человеку в любых обстоятельствах, но во времена относительного благополучия эта любовь становится изобретательной, демонстративной и приобретает культурно-массовый характер: о еде снимают передачи, ставят фильмы, пишут книги, повара ездят на гастроли. А в Свердловской области прошли сразу два масштабных гастрономических фестиваля: "О да, еда!" в Кадниково и "Гастроном" в Екатеринбурге.

Сакральное пространство Литературного квартала в среднеуральской столице на два дня превратилось в продуктовый супермаркет с гигантским фудкортом. Единственное отличие - вход в "периметр" платный. Проспект Мяса, площадь Креветок, улица Сыра и Хамона, переулок Эклеров… Тысячи людей заняты делом: едят и покупают. Особенное оживление царит возле стойки, где бесплатно раздают изумрудно-зеленые "букеты" салата и счастливые дамы прячут в них лицо, как в букет роз. Радует посетителей забитый желтыми лимонами синий автомобиль, лимоны приватизируют, но деликатно, по штучке. Все остальное за деньги. Но как удержаться и не заплатить, например, за поке, фрошеты или "уральскую комбучу", чтоб хотя бы узнать, что это такое! Впрочем, больших трат можно было избежать. Пока на летней эстраде шеф-повар Валентино Бонтемпи готовил пасту пицекатта с рагу из кролика, наблюдавшая за священнодействием публика в амфитеатре по листочку уминала тот самый салат. В одной из беседок с легкомысленным оформлением серьезные люди читали серьезные лекции о правильном питании, тенденциях в ресторанном бизнесе и прочих важных вещах.

Ощущение разноцветного и вкусно пахнущего дня, который потом приятно вспомнить зимой, и мысль о том, что пока мы так изощренно едим, то, стало быть, живем не так уж и плохо, - главные итоги моего визита. А московский ресторатор Анна Бичевская считает: гастрономия - лучший социальный клей. Иными словами, совместная трапеза в масштабах города объединяет.

Как удержаться и не заплатить за поке, фрошеты или "уральскую комбучу", чтоб хотя бы узнать, что это такое!

Но гордое звание потребителя, которое нас приучают с честью нести в последние годы, предполагает, как говорил известный сатирик, не только хороший аппетит на одном конце, но и хотя бы минимальную ответственность на другом. Поэтому организаторы "Гастронома" Екатерина Кейльман и Екатерина Шихова решили полностью отказаться на фестивале от одноразового пластика:

- По подсчетам ученых, пластиковые отходы составляют 70 процентов всего мусора на планете, а 70 процентов неперерабатываемого мусора - это одноразовая посуда. "Гастроном" всегда был мероприятием с идеей: теперь, помимо развития вкуса у аудитории и поддержки гастрономического бизнеса в Екатеринбурге, мы рассказываем гостям о том, как защитить окружающую среду.

На фестивале подавали еду в картонных тарелках, с деревянными вилками и ложками, покупки складывали в бумажные пакеты и специальные сумки, раздавали пошаговые инструкции по восхождению к высотам осознанного потребления. То, что интерес к этой теме есть, подтверждает один из участников лекционной программы Николай Коробов. Его проект "Биозавр" призван приучить горожан ответственно относиться к бытовому мусору.

- Я начинал с участия в волонтерских проектах очистки города от мусора, - говорит Николай. - Потом в Инстаграме стал рассказывать, какое вторсырье подвергается переработке. В Екатеринбурге никто не перерабатывает отходы в малых объемах. Если компания серьезная, ей привозят мусор грузовиками и фурами, а два мешка бутылок или пластика - больше возни, чем результата. И я начал на безвозмездной основе забирать у людей из дома мусор. Это почти не приносит прибыли, но я занимаюсь любимым делом, которое имеет смысл, у меня много единомышленников.

То есть социальный клей - он разный бывает, согласитесь.

Кстати

"Российская газета" на портале ГодЛитературы.РФ объявила конкурс гастрономических рассказов "Есть!". До 1 сентября по адресу konkurs@godliteratury.ru принимаются художественные рассказы (очерки, эссе) с описанием рецепта, трапезы или кулинарного процесса, которые составят часть какого-то жизненного сюжета, истории.