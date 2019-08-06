Роботы уже нас приучили к самым разнообразным рекордам. И вот новое достижение. Созданная японскими учеными машина без перерыва набросала такую уйму мячей в баскетбольное кольцо, что эксперимент пришлось остановить.

А начинал робот тяжело. Самой первой версии машины требовалось три минуты, чтобы совершить хотя бы один бросок. Но постепенно ученые совершенствовали свое детище, подключили к нему систему искусственного интеллекта, новые версии были все более совершенными. И наконец робот, что называется, разбросался. Да так, что речь уже зашла о мировом рекорде, о претензии на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Важно, что время между бросками уже удовлетворяет условиям Книги Гиннесса, чтобы считать их непрерывной серией.

Во время рекордной попытки робот провел "разминочную" серию из 1000 бросков, на что у него ушло более трех часов. Из-за установленных временных рамок ученые решили ограничить количество бросков до 2020, что символизирует 2020 год, год, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры. Затем робот приступил к выполнению рекордной серии точных бросков, с которой справился за несколько часов. В итоге был зафиксирован мировой рекорд и включение в Книгу Гиннесса. Теперь интересно, а если раздвинуть временные рамки, сколько тысяч раз робот сможет поразить кольцо?