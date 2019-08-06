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06.08.2019 18:12
Рубрика: Общество

Промаха не знает

Робот-баскетболист попал в Книгу Гиннесса
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Роботы уже нас приучили к самым разнообразным рекордам. И вот новое достижение. Созданная японскими учеными машина без перерыва набросала такую уйму мячей в баскетбольное кольцо, что эксперимент пришлось остановить.
За несколько часов робот сделал 2020 точных бросков, ни разу не промахнувшись. Фото: REUTERS За несколько часов робот сделал 2020 точных бросков, ни разу не промахнувшись. Фото: REUTERS
За несколько часов робот сделал 2020 точных бросков, ни разу не промахнувшись. Фото: REUTERS

А начинал робот тяжело. Самой первой версии машины требовалось три минуты, чтобы совершить хотя бы один бросок. Но постепенно ученые совершенствовали свое детище, подключили к нему систему искусственного интеллекта, новые версии были все более совершенными. И наконец робот, что называется, разбросался. Да так, что речь уже зашла о мировом рекорде, о претензии на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Важно, что время между бросками уже удовлетворяет условиям Книги Гиннесса, чтобы считать их непрерывной серией.

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Во время рекордной попытки робот провел "разминочную" серию из 1000 бросков, на что у него ушло более трех часов. Из-за установленных временных рамок ученые решили ограничить количество бросков до 2020, что символизирует 2020 год, год, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры. Затем робот приступил к выполнению рекордной серии точных бросков, с которой справился за несколько часов. В итоге был зафиксирован мировой рекорд и включение в Книгу Гиннесса. Теперь интересно, а если раздвинуть временные рамки, сколько тысяч раз робот сможет поразить кольцо?

Общество Наука Спорт Баскетбол
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