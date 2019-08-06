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Россиян начали обманывать в Сети с помощью фальшивого Нагиева

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2019,  
15:59
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Злоумышленники научились обманывать пользователей интернета с помощью фейковых видео с участием известных людей. Ролики с наложением лиц и голосов популярных персон используются для похищения денег.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов "Инфосистемы Джет", технология создания подобных видео позволяет наложить лицо и голос, заменив движения губ и речь человека на те, которые нужны мошенникам.

Одним из героев такого фейкового ролика стал актер и шоумен Дмитрий Нагиев. От его имени злоумышленники обещали зрителям ролика ценный приз и денежное вознаграждение, получить которые можно было, перейдя на сайт мошенников.

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Подобные сайты "живут" лишь пару дней, однако преступники постоянно открывают новые, отмечают эксперты. С помощью фейковых видео можно не только обманывать пользователей, но и дискредитировать медийных персон и конкурентов.

Распознать ролики с "поддельными звездами" при желании можно. Например, глаза человека на таких видео не моргают, вокруг головы и шеи могут появляться странные шлейфы при резких движениях, наклонах и поворотах, освещенность и тени на лице могут колебаться, даже если положение головы неизменно.

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