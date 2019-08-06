Каждый пятый российский водитель не считает зазорным превысить допустимую скорость, если позволяют погодные условия и качество дорожного покрытия. К такому выводу пришли специалисты Госавтоинспекции, проведя на своем официальном сайте социологический опрос.

Респондентам предлагалось ответить, при каких обстоятельствах (условиях) они могли бы существенно превысить скорость на дорогах. Самым частым условием, при котором водители могут позволить себе увеличить скорость сверх допустимой, стал вариант "на хорошей дороге при хорошей погоде", - за него высказались 18,3 процента опрошенных. Превысить скорость на загородной трассе считают возможным 15,39 процента респондентов. Оправдывают превышение спешкой 10,65 процента. Нашлись и лихачи - 5,89 процента признались, что они в принципе любят быстро ездить.

Вместе с тем, отмечают в ГИБДД, абсолютное большинство опрошенных все-таки сообщили, что понимают необходимость соблюдения скоростного режима и адекватно оценивают опасность лихачества на дорогах. Практически половина респондентов - 49,76 процента - сообщили, что стараются не превышать скорость вне зависимости от обстоятельств. Правда, сколько из них слукавили, поскольку ответ держали перед самими сотрудниками ГИБДД, остается только догадываться.

Еще один вопрос, который задали автоинспекторы российским водителям, звучал так: "Что необходимо предпринять, чтобы уменьшить количество нарушений, связанных с превышением скорости на дорогах?". Здесь мнения респондентов разделились примерно поровну. 28,5 процента высказались за лишение прав особо злостных нарушителей. За проведение в большем масштабе разъяснительной работы и, наоборот, что все меры бесполезны и убежденных лихачей ничего не остановит, проголосовали 21,4 и 20,9 процента соответственно.

Около 15% респондентов пожелали увеличения числа камер фотовидеофиксации и искусственных неровностей

Практически 15 процентов участников исследования выступают за применение большего числа технических средств контроля и принудительного снижения скорости (камер фотовидеофиксации, искусственных неровностей, сужение полос и пр.). Около 14 процентов респондентов полагают необходимым существенно повысить штрафы за скорость, особенно за неоднократные нарушения.

Из результатов проведенных опросов в ГИБДД делают вывод, что большая часть участников дорожного движения отрицательно относятся к манере вождения нарушителей скоростного режима и сами стараются не превышать скорость. "Многочисленные исследования и практика доказывают прямую взаимосвязь превышения скорости и увеличения тяжести последствий в случае ДТП. Поэтому в большинстве стран мира компетентные органы стараются относиться к установлению скоростного режима, а также контролю за его соблюдением крайне внимательно", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Соцопрос проводился с 10 июля по 2 августа 2019 года. Участие в нем приняли более 41 тысячи посетителей сайта ГИБДД. В Госавтоинспекции обещают продолжить исследования об отношении россиян к злостным нарушителям ПДД. Специалисты же проанализируют мнения россиян для подготовки инициатив, способствующих сокращению числа ДТП, а также их тяжести.