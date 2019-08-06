Роухани разъяснил последствия войны с Ираном

Война с Ираном станет "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством МИД страны.

По словам президента, "мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном - мать всех войн. В этой связи политик предложил мир в обмен на мир. Роухани отметил также, что путем для налаживания отношений с иранской стороной является отмена всех санкций.

Напомним, в последние месяцы ситуация в регионе заметно обострилась. В Оманском заливе было совершено нападения на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. Вашингтон обвинил в атаке Иран. Тегеран причастность к инциденту отрицает. В этой связи США приняли решение создать международную коалицию по защите коммерческих судов в заливе. Великобритания заявила, что готова участвовать в военной операции.

Дополнительную остроту вызвал инцидент с беспилотником США, который был сбит после нарушения воздушного пространства Ирана. Американские военные утверждают, что это произошло в международном воздушном пространстве.

Кроме того, Вашингтон внес в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Тегеран расценил этот шаг как нежелание выстраивать двусторонние отношения. Европейские партнеры подвергли этот шаг критике, заявив, что иранский МИД по-прежнему остается партнером для диалога.