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06.08.2019 12:27
Рубрика: В мире

Роухани разъяснил последствия войны с Ираном

Текст: Александр Саможнев

Война с Ираном станет "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством МИД страны.

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По словам президента, "мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном - мать всех войн. В этой связи политик предложил мир в обмен на мир. Роухани отметил также, что путем для налаживания отношений с иранской стороной является отмена всех санкций.

Напомним, в последние месяцы ситуация в регионе заметно обострилась. В Оманском заливе было совершено нападения на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. Вашингтон обвинил в атаке Иран. Тегеран причастность к инциденту отрицает. В этой связи США приняли решение создать международную коалицию по защите коммерческих судов в заливе. Великобритания заявила, что готова участвовать в военной операции.

NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям

Дополнительную остроту вызвал инцидент с беспилотником США, который был сбит после нарушения воздушного пространства Ирана. Американские военные утверждают, что это произошло в международном воздушном пространстве.

Кроме того, Вашингтон внес в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Тегеран расценил этот шаг как нежелание выстраивать двусторонние отношения. Европейские партнеры подвергли этот шаг критике, заявив, что иранский МИД по-прежнему остается партнером для диалога.

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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