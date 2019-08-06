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06.08.2019 09:46
Рубрика: Экономика

РЖД наращивают объемы перевозки угля в направлении Дальнего Востока

Текст: Алина Егорова
Доля каменного угля в общей структуре погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) превысила 70%. Об этом сообщило ОАО "РЖД". По данным компании, за семь месяцев 2019 года в дальневосточном направлении отправлено 86,2 млн тонн различных грузов, в том числе 60,4 млн тонн угля. Только из одного Кузбасса за июль было отгружено 4,5 млн тонн угля, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"РЖД сейчас переломили ситуацию с углем", - говорит заместитель генерального директора - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Алексей Шило. По его словам, росту объемов погрузки способствовали принятые руководством компании тарифные решения, а также тесный диалог с угледобывающими компаниями.

В целом погрузка в адрес ДВЖД с начала года увеличилась на 2,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом рост погрузки угля составил 4,8%, что значительно превышает предусмотренный в долгосрочной программе развития РЖД целевой показатель на 2019 год. Согласно планам железнодорожного перевозчика, в этом году отгрузка угля в восточном направлении должна была увеличиться на 1,2%. Но компания, как отметил Алексей Шило, добилась "в июле рекордных по объему показателей отправок угля в направлении Дальнего Востока, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей". В РЖД напоминают, что масштабные ремонтно-путевые работы на инфраструктуре железных дорог Восточного полигона проводятся с целью увеличения провозных и пропускных способностей, и это "в первую очередь соответствует интересам самих угольных компаний".

Также для разгрузки восточного направления перевозчик ввел скидку на транспортировку угля в сторону южных портов, в частности, припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. "Это решение позволило нивелировать "экспортную надбавку" к тарифу", - отмечают в РЖД. Кроме того, компания способствовала снижению транспортных затрат угольных предприятий тем, что значительно, до 20%, снизила ставки на аренду подвижного состава на ключевых экспортных направлениях.

"Мы надеемся, что позитивные тенденции сохранятся и в августе", - отмечает Алексей Шило. Позитивным планам, по его словам, способствует улучшающаяся конъюнктура. Так, рост цен на энергетический уголь наметился на западных рынках. По данным РЖД, в конце июля котировки FOB Балтийское море выросли на 11 долларов за тонну или более чем на 24%.

По прогнозам Минэнерго России, примерно на четверть в ближайшие пять лет должна увеличиться и добыча угля. Ожидается, что к 2025 году РЖД перевезут до 500 млн тонн этого сырья. В связи с чем перед перевозчиком поставлена цель: увеличить пропускные возможности железнодорожной инфраструктуры, а также определить рыночные ставки на перевозку угля. Последние успехи РЖД в плане отгрузок в восточном направлении подтверждают, что компания действует в русле поставленных задач.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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