Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления

Лайнер авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии. Экипаж принял решение об экстренном приземлении из-за внезапного задымления салона, произошедшего за десять минут до посадки.

Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. В результате инцидента пострадали 19 человек, информирует Daily Mirror. Трое из низ отравились дымом и были госпитализированы. Всего на борту находилось около 200 человек.

Борт BA422 выполнял рейс из аэропорта Хитроу в Валенсию.