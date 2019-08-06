Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления

Лайнер авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии. Экипаж принял решение об экстренном приземлении из-за внезапного задымления салона, произошедшего за десять минут до посадки.
Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. В результате инцидента пострадали 19 человек, информирует Daily Mirror. Трое из низ отравились дымом и были госпитализированы. Всего на борту находилось около 200 человек.
Борт BA422 выполнял рейс из аэропорта Хитроу в Валенсию.
.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl— Lucy Brown (@lucyaabrown) 5 августа 2019 г.