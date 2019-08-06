Самый яркий звездопад лета "прольется" в ночь с 12 на 13 августа

В отличие от капризов уходящего лета с его порывами дерзкого ветра и проливными дождями, традиционный звездопад из созвездия Персей - Персеиды, который украсит звездное небо в ночь с 12 на 13 августа, добавит жителям Северного полушария оптимизма от романтических наблюдений. По прогнозам Международной Метеорной Организации, в эту ночь ожидается до 100 метеоров в час.

Каждый год безлунной августовской ночью перед терпеливым наблюдателем открывается великолепное зрелище падающих звезд. И хотя ожидание звездного потока астрономы фиксируют с 17 июля по 26 августа, именно в ночь на следующий вторник будет его пик, информирует пресс-служба Московского планетария.

Астрономы поясняют, что Персеиды, получившие свое название от одноименного созвездия, представляют из себя белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Их свечение может длиться до нескольких секунд, наблюдать которое эксперты советуют вдали от городского шума и ярких огней. Тогда не потребуются астрономические приборы, а при наличии безоблачной погоды насладиться ночным звездным зрелищем сможет любой желающий.

Сеанс метеорного потока лучше всего наблюдать с 23:00 до полуночи, уточнили в планетарии, предупредив, правда, что помешать любителям звездной симфонии могут только облачная погода и растущая Луна.

И еще несколько строк из летописи этого звездного явления. Наблюдать за Персеидами люди приноровились около двух тысяч лет назад. Первые упоминания о звездопаде встречаются в 36 году в летописях китайских ученых. Метеорный поток описывали японские и корейские астрономы спустя восемь веков. Кстати, время звездопада совпадает и с годовщиной гибели православного мученика Лаврентия, казненного по указу римского императора. Звездный дождь в небе олицетворял для верующих христиан "слезы святого дьякона". Человек, вспомнивший в этот день о его страданиях, мог загадать желание, обращаясь к падающей звезде.

А вот официально Персеиды открыл бельгийский ученый Адольф Кетле в 1835 году. Правда, активность потока за время наблюдений то снижалась до 37, то увеличивалась до 102 метеоров в час. В 1863 году наблюдатели связали рекордное увеличение падающих звезд - 215 объектов - с прохождением кометы Свифта-Туттля, вычислив родоначальницу знаменитого метеорного потока. Когда она последний раз проходила рядом с Землей, астрономы, в августе 1993 года, фиксировали над Европой по 200-500 вспышек за час. Этот эффектный звездный дождь считается рекордсменом не только по числу сгоревших пылинок, но и более крупных и ярких частиц болидов.