Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто

В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу. В результате происшествия пострадали 7 человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел в ночь на понедельник в популярном ночном клубе District 45. По словам владельца заведения Осародиона Энехихаре, во время происшествия в клубе находились 250 посетителей, а также 40 охранников.

По словам очевидцев, причиной ЧП могла стать серьезная ссора, разгоревшаяся между посетителями, однако правоохранительные органы пока что не подтвердили и не опровергли эту информацию, как не обнародовали они и данные о предполагаемом стрелке. Глава полиции города Марк Сондерс призвал свидетелей происшествия сообщить полиции всю известную информацию для скорейшей поимки преступника.