Шарапова проиграла в Торонто в первом же матче

Россиянка Мария Шарапова уступила в стартовом матче на турнире в Торонто, а Светлана Кузнецова уверенно вышла во второй круг.

Мария Шарапова провела первый матч после выступления на Уимблдоне. В первом круге крупного турнира в Торонто с призовым фондом 2,83 миллиона долларов россиянка встречалась с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Первый сет остался за россиянкой - 6:4, однако затем 23-летняя эстонка сумела переломить ход матча. Вторая партия завершилась со счетом 6:3 в ее пользу, а в решающем сете Контавейт оказалась чуть удачливее - 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты.

Другая представительница России Светлана Кузнецова сумела пробиться во второй круг. В двух сетах она переиграла китаянку Сиюй Ванг - 6:2, 6:4. В следующем раунде соревнований 34-летняя теннисистка встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) - Донна Векич (Хорватия).