Сегодня "РГ" публикует закон, запрещающий Росреестру принимать документы о переходе права на квартиру или дом в электронном виде, если собственник заранее не уведомил о своем согласии на подачу документов таким способом. Соответствующая отметка в Едином государственном реестре недвижимости может быть сделана исключительно на основании личного заявления владельца. Таким образом, у собственника жилья будет гарантия, что без его ведома электронные документы о переходе права собственности не примут.

Поправки в законодательство решили внести после того, как с весны в нашей стране появился новый вид мошенничества с недвижимостью. Собственники случайно узнавали, что они давно не хозяева своего жилья - его якобы сами продали дистанционно с помощью электронной подписи через портал госуслуг и сайт Росреестра. Мошенники банально подделывали электронные подписи владельцев квартир и продавали чужую собственность.

Законодатели сработали очень оперативно. Закон - это результат совместной работы депутатов Государственной Думы и правительства Российской Федерации. Росреестр принимал участие в работе над поправками к проекту закона.

Собственно, появление закона должно вообще исключить возможность отнять квартиру, используя электронную подпись собственника. И неважно, как она получена - когда-то от самого собственника или по поддельным документам.

Напомним, что в действующей на сегодняшний день редакции Закона "О государственной регистрации недвижимости" закреплено право граждан подавать заявление о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав на недвижимое имущество "в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью".

Возможность подать заявление о запрете проведения сделок без личного участия предусмотрена законодательством начиная с 2013 года. С этого момента в ведомстве заметили явный рост таких заявлений, поданных собственниками недвижимости в Росреестр. Так, их количество, полученное Росреестром в 2018 году, выросло по сравнению с 2014 годом почти в 9 раз. С 1 января 2014 года по 30 марта 2019 года Росреестр получил 550 тысяч таких заявлений.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра:

"При принятии закона основная сложность была в поиске баланса между степенью защиты прав граждан на их имущество и задачей не сдерживать цифровизацию на рынке недвижимости. Решить эти задачи позволило сбалансированное решение.

Так, согласно закону внесение отметки в реестр недвижимости не потребуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника. Таким образом, его действие не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека".