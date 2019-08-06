Новости

В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
В пятницу Москву накроют ливни и ураганный ветер 18:17
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день 18:15
Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК 18:09
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран 18:03
Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды 18:01
Инфраструктура США "уничтожила" 9,7 млн гектаров диких мест за 16 лет 18:00
Три месяца падения: российский авторынок снова просел 18:00
В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя 17:58
ЦБ разъяснил, могут ли начисляться неустойки во время ипотечных каникул 17:55
Парламент Индии лишил Джамму и Кашмир особого статуса 17:52
Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон 17:50
В Ачинске сняли режим ЧС, введенный из-за взрывов на складе 17:45
Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал с врачом без шпателя 17:43
Собянин: Столичный бюджет поддержит частные детсады и школы 17:39
На Вологодчине иностранца осудили за финансирование терроризма 17:36
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер 17:31
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота 17:22
Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник 17:19
В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца" 17:18
В новосибирском Академгородке в мусорке нашли расчлененного кота 17:17
Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии 17:01
В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 18:31
Рубрика: В мире

Кто и за что любит Евросоюз

Опрос "Евробарометра" выявил парадоксы европейской души
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Очередной соцопрос, проведенный службой "Евробарометр", выявил, как утверждают его авторы, позитивное восприятие Евросоюза его жителями. Но радость Брюсселя от столь впечатляющих, самых высоких с 2014 года, результатов выглядит неубедительной, если результаты исследования, проведенного среди 28 тысяч жителей единой Европы, разложить по полочкам, а не представлять, как "среднюю температуру по больнице". Конечно, если европейские чиновники искали повод польстить себе, то "Евробарометр" выполнил возложенную на него задачу. 61 процент граждан Старого Света, а также респондентов, опрошенных в странах, претендующих на вступление в ЕС (Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания и Турецкая Республика Северного Кипра. - Ред.), заявили об оптимистичном отношении к будущему Евросоюза, 76 процентов верят в перспективу евровалюты. Однако стартовые позиции новой команды руководителей ЕС выглядят куда более удручающими, если детально и непредвзято разбираться, что думают о Союзе в странах, выступающих главной движущей силой единой Европы, ее "становым хребтом".
В странах "старой Европы" значительная часть населения не доверяет европейскому руководству Фото: РИА Новости В странах "старой Европы" значительная часть населения не доверяет европейскому руководству Фото: РИА Новости
В странах "старой Европы" значительная часть населения не доверяет европейскому руководству Фото: РИА Новости

Больше всего еврооптимистов живет в Ирландии (85 процентов), что вполне объяснимо - эта страна может сильнее всего пострадать от выхода Британии из Евросоюза и потому больше других рассчитывает на щедрые вливания из европейских фондов. Еще одним оптимистом стала Латвия - 73 процента ее жителей считают, что республика получает выгоду от членства в ЕС. В соседней Литве доверие к Брюсселю достигает 72 процентов, в Эстонии - 60 процентов. Помимо прибалтийских государств в любви к единой Европе активно признаются жители Дании - там ЕС доверяют 68 процентов опрошенных. В 20 из 28 государств-членов доверие к Брюсселю выросло, но в целом усредненный результат имеет скорее знак "минус", чем "плюс" - 56 процентов жителей Старого Света не доверяют Евросоюзу.

Названы самые частые причины смерти жителей Европы

Когда же социологи стали глубже разбираться в чувствах жителей Старого Света, то выяснили неожиданные, парадоксальные детали. Например, только 56 процентов латвийцев согласились с утверждением, что "ЕС - это хорошо" и лишь 49 процентов подтвердили, что доверяют Брюсселю. Хотя, напомню, 73 процента жителей Латвии видят выгоду в том, что их страна вошла в Евросоюз.

Но самыми удручающими выглядят результаты опроса, проведенного "Евробарометром" в "старой Европе" - Франции, Италии, Британии. Если суммировать число итальянцев, которые скорее не доверяют европейскому руководству, то таковых оказалось 55 процентов. Среди французов этот показатель еще выше - 56 процентов. В недоверии к Союзу массово признались греки - 66 процентов и британцы - 56 процентов.

55 процентов итальянцев и 56 процентов французов не доверяют ЕС

Неудивительно, что именно от этих стран на последних выборах прошло в Европарламент наибольшее число депутатов-евроскептиков, взявших верх над представителями традиционных центристских партий. Но вопреки регламенту недовольным нынешним положением дел в ЕС депутатам не удалось получить в Европарламенте ни одной руководящей должности: их оппоненты сделали все, чтобы заблокировать такие назначения. Как с горечью отметил сопредседатель фракции евроскептиков в Европарламенте Николя Бэй, "наши противники не стесняются сотрудничать друг с другом, чтобы не позволить нам быть справедливым образом учтенными".

Фото: iStock
В каких европейских странах самый доступный бензин

Можно предположить, что нынешний острожный оптимизм в части стран единой Европы вызван надеждой, что новой брюссельской команде удастся без крайностей решить наиболее болезненные проблемы Старого Света. 34 процента опрошенных европейцев среди них поставили на первое место миграционный вопрос. Сильнее всего эта тема беспокоит жителей Мальты, Чехии, Эстонии, Словении и Нидерландов. На второе место 22 процента респондентов поставили изменения климата. Причем в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции посчитали вопросы погоды более важными для Европы, чем ситуацию с беженцами.

А вот экономические проблемы, состояние государственных финансов и терроризм оказались только на третьем месте - их упомянули в качестве самых волнующих только 18 процентов жителей Старого Света. Однако и здесь приведенные "Евробарометром" цифры "от лукавого" - греки, болгары, испанцы, французы, итальянцы и хорваты в подавляющем большинстве - от 70 процентов и выше - негативно оценивали экономическую ситуацию в своих странах.

Фото: istockphoto.com
Исследование: Европейцы не доверяют прививкам

Впрочем, два достижения Евросоюза не первый год остаются бесспорными, с точки зрения жителей Старого Света. Это свобода передвижения людей, товаров и услуг в границах ЕС и мир в Европе. При этом в число достижений единой Европы не вошли, согласно опросам, демократические нормы, которые Брюссель всегда считал одной из основ так называемой "мягкой силы" Евросоюза. Результат закономерный - в современной Европе говорить о свободе слова, свободе собраний или влиянии рядовых европейцев на принимаемые в Евросоюзе решения не приходится. Достаточно напомнить, как большинство обошлось в Европарламенте с депутатами-евроскептиками, представляющими, напомню, значительную часть населения той же Италии и Франции. Да и выборы в Европейском совете кандидатов на руководящие должности в Евросоюзе, ставшие результатом ожесточенного закулисного дележа портфелей между Францией и Германией, лишний раз подчеркнули бесправие граждан ЕС, отстраненных от проекта формирования единой Европы. Реальность же такова, что в Брюсселе при наличии всех устраивающей "средней температуры по европейской больнице" по-прежнему не обращают внимания на проблемы отдельных государств и народов, которые фиксируют проводимые "Евробарометром" опросы.

В мире Европа Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота