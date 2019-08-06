Очередной соцопрос, проведенный службой "Евробарометр", выявил, как утверждают его авторы, позитивное восприятие Евросоюза его жителями. Но радость Брюсселя от столь впечатляющих, самых высоких с 2014 года, результатов выглядит неубедительной, если результаты исследования, проведенного среди 28 тысяч жителей единой Европы, разложить по полочкам, а не представлять, как "среднюю температуру по больнице". Конечно, если европейские чиновники искали повод польстить себе, то "Евробарометр" выполнил возложенную на него задачу. 61 процент граждан Старого Света, а также респондентов, опрошенных в странах, претендующих на вступление в ЕС (Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания и Турецкая Республика Северного Кипра. - Ред.), заявили об оптимистичном отношении к будущему Евросоюза, 76 процентов верят в перспективу евровалюты. Однако стартовые позиции новой команды руководителей ЕС выглядят куда более удручающими, если детально и непредвзято разбираться, что думают о Союзе в странах, выступающих главной движущей силой единой Европы, ее "становым хребтом".

Больше всего еврооптимистов живет в Ирландии (85 процентов), что вполне объяснимо - эта страна может сильнее всего пострадать от выхода Британии из Евросоюза и потому больше других рассчитывает на щедрые вливания из европейских фондов. Еще одним оптимистом стала Латвия - 73 процента ее жителей считают, что республика получает выгоду от членства в ЕС. В соседней Литве доверие к Брюсселю достигает 72 процентов, в Эстонии - 60 процентов. Помимо прибалтийских государств в любви к единой Европе активно признаются жители Дании - там ЕС доверяют 68 процентов опрошенных. В 20 из 28 государств-членов доверие к Брюсселю выросло, но в целом усредненный результат имеет скорее знак "минус", чем "плюс" - 56 процентов жителей Старого Света не доверяют Евросоюзу.

Когда же социологи стали глубже разбираться в чувствах жителей Старого Света, то выяснили неожиданные, парадоксальные детали. Например, только 56 процентов латвийцев согласились с утверждением, что "ЕС - это хорошо" и лишь 49 процентов подтвердили, что доверяют Брюсселю. Хотя, напомню, 73 процента жителей Латвии видят выгоду в том, что их страна вошла в Евросоюз.

Но самыми удручающими выглядят результаты опроса, проведенного "Евробарометром" в "старой Европе" - Франции, Италии, Британии. Если суммировать число итальянцев, которые скорее не доверяют европейскому руководству, то таковых оказалось 55 процентов. Среди французов этот показатель еще выше - 56 процентов. В недоверии к Союзу массово признались греки - 66 процентов и британцы - 56 процентов.

55 процентов итальянцев и 56 процентов французов не доверяют ЕС

Неудивительно, что именно от этих стран на последних выборах прошло в Европарламент наибольшее число депутатов-евроскептиков, взявших верх над представителями традиционных центристских партий. Но вопреки регламенту недовольным нынешним положением дел в ЕС депутатам не удалось получить в Европарламенте ни одной руководящей должности: их оппоненты сделали все, чтобы заблокировать такие назначения. Как с горечью отметил сопредседатель фракции евроскептиков в Европарламенте Николя Бэй, "наши противники не стесняются сотрудничать друг с другом, чтобы не позволить нам быть справедливым образом учтенными".

Можно предположить, что нынешний острожный оптимизм в части стран единой Европы вызван надеждой, что новой брюссельской команде удастся без крайностей решить наиболее болезненные проблемы Старого Света. 34 процента опрошенных европейцев среди них поставили на первое место миграционный вопрос. Сильнее всего эта тема беспокоит жителей Мальты, Чехии, Эстонии, Словении и Нидерландов. На второе место 22 процента респондентов поставили изменения климата. Причем в Дании, Ирландии, Финляндии и Швеции посчитали вопросы погоды более важными для Европы, чем ситуацию с беженцами.

А вот экономические проблемы, состояние государственных финансов и терроризм оказались только на третьем месте - их упомянули в качестве самых волнующих только 18 процентов жителей Старого Света. Однако и здесь приведенные "Евробарометром" цифры "от лукавого" - греки, болгары, испанцы, французы, итальянцы и хорваты в подавляющем большинстве - от 70 процентов и выше - негативно оценивали экономическую ситуацию в своих странах.

Впрочем, два достижения Евросоюза не первый год остаются бесспорными, с точки зрения жителей Старого Света. Это свобода передвижения людей, товаров и услуг в границах ЕС и мир в Европе. При этом в число достижений единой Европы не вошли, согласно опросам, демократические нормы, которые Брюссель всегда считал одной из основ так называемой "мягкой силы" Евросоюза. Результат закономерный - в современной Европе говорить о свободе слова, свободе собраний или влиянии рядовых европейцев на принимаемые в Евросоюзе решения не приходится. Достаточно напомнить, как большинство обошлось в Европарламенте с депутатами-евроскептиками, представляющими, напомню, значительную часть населения той же Италии и Франции. Да и выборы в Европейском совете кандидатов на руководящие должности в Евросоюзе, ставшие результатом ожесточенного закулисного дележа портфелей между Францией и Германией, лишний раз подчеркнули бесправие граждан ЕС, отстраненных от проекта формирования единой Европы. Реальность же такова, что в Брюсселе при наличии всех устраивающей "средней температуры по европейской больнице" по-прежнему не обращают внимания на проблемы отдельных государств и народов, которые фиксируют проводимые "Евробарометром" опросы.