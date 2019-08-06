США от имени ЕС учат Сербию, как вести себя с Россией

Представители Вашингтона продолжают распространять различные выдумки о негативном влиянии РФ на Балканах, которые не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции. При этом американцы в ходе диалога с местными политическими лидерами лицемерно прикрываются требованиями Евросоюза, якобы не допускающими взаимодействия с Москвой, добиваясь от них сделать выбор исключительно в пользу США и ЕС.

Так, исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council (США) Дэймон Уилсон заявил в интервью "Голосу Америки", что "страна, которая идет в ЕС, не должна получать оружие из Москвы - это несовместимо". Таким образом, он прокомментировал безвозмездную военную помощь Белграду от Москвы, которая в свою очередь была с огромной благодарностью встречена сербским президентом Александром Вучичем, заявившим: "Я горд и счастлив! Спасибо братскому русскому народу и президенту Путину за поддержку, оказываемую Сербии".

Дэймон Уилсон указал на то, что подобные действия Белграда "вредны, безответственны и могут нанести ущерб целям страны". "Путь Сербии в ЕС лежит через нормализацию отношений с Косово, а не через оружие из Москвы. Косовский вопрос все еще открыт, однако мы в то же время наблюдаем и российские усилия, и сербские игры, и все эти противоречивые отношения", - цитирует слова американца портал "Балканист".

Как представляется, властям Сербии должны быть любопытны и заявления американского аналитика относительно того, что "сербская оппозиция действует в сложных условиях". "Быть сербской оппозицией очень тяжело! - заявил Уилсон. - Они в сложной ситуации, и я это понимаю. Мне не нравится, как все освещается в средствах массовой информации Сербии, поэтому я говорю с вами. Я очень доволен работой, выполняемой редакцией "Голоса Америки" на сербском языке, я думаю, то, что вы делаете, очень важно".

В этой связи следует напомнить о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) разработало "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", главной целью которой, по словам главы организации Марка Грина, якобы является помощь различным институтам от "кремлевской агрессии". При этом особое место в обозначенном документе отводится Балканам. "Посредством финансирования USAID усилить присутствие 11 стратегических медиапартнеров в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Таким образом, будут диверсифицированы их доходы, а цифровое присутствие (партнеров) в медиапространстве усилится", - обозначается в концепции американского агентства.

Между тем новый посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния здесь нелепо и контрпродуктивно. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя происходящие события в регионе, отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого совместные усилия Вашингтона и Брюсселя сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизацию, а в идеале к сведению к нулю, российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего энергетика) и политического присутствия здесь.