Новости

В Ростовской области задержали банду оружейников 14:13
Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Севастополя 14:11
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка 14:08
В Сербии пенсионер вырастил усы длиной в 1,4 метра 14:07
Немецкий автобан залило пивом 14:01
США от имени ЕС учат Сербию, как вести себя с Россией 13:57
Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13 13:54
"Локомотив" лишился Эдера на три недели 13:49
В Симферополе определят подрядчика сноса ТЦ "Куб" 13:47
Видео: уличный гонщик разбил 11 машин на 80 млн рублей 13:46
Видео: Бульдог-кинокритик дал "экспертную" оценку трейлеру фильма "Оно-2" 13:44
Хуснуллин: Пассажиры поедут на МЦД-1 и МЦД-2 до Нового года 13:42
Ко Дню строителя в Москве ввели в эксплуатацию рекордный объем недвижимости 13:33
Контролировать вывоз мусора в Москве сможет единый оператор 13:33
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко 13:31
На Урале прошли стрелковые испытания "Маркера" 13:30
В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня 13:26
В Челябинске отремонтируют проезды к социальным объектам 13:10
В Красноярске на вербовщиков в "Свидетели Иеговы" завели дело 13:04
Эксперт раскрыл секрет выращивания бескосточковых арбузов 13:03
Lada может не спешить с выпуском Xray Sport 13:01
Водители в Москве и области смогут оформить ДТП через мобильное приложение 12:59
На Кубани в ДТП два человека погибли и четверо ранены 12:56
В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы 12:55
Найден один из пропавших без вести при пожаре под Ачинском 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 13:57
Рубрика: В мире

США от имени ЕС учат Сербию, как вести себя с Россией

Текст: Александр Борисов (Белград)

Представители Вашингтона продолжают распространять различные выдумки о негативном влиянии РФ на Балканах, которые не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции. При этом американцы в ходе диалога с местными политическими лидерами лицемерно прикрываются требованиями Евросоюза, якобы не допускающими взаимодействия с Москвой, добиваясь от них сделать выбор исключительно в пользу США и ЕС.

Фото: AP
Операция "Буря": Этническая чистка, одобренная Западом

Так, исполнительный вице-президент аналитического центра Atlantic Council (США) Дэймон Уилсон заявил в интервью "Голосу Америки", что "страна, которая идет в ЕС, не должна получать оружие из Москвы - это несовместимо". Таким образом, он прокомментировал безвозмездную военную помощь Белграду от Москвы, которая в свою очередь была с огромной благодарностью встречена сербским президентом Александром Вучичем, заявившим: "Я горд и счастлив! Спасибо братскому русскому народу и президенту Путину за поддержку, оказываемую Сербии".

Дэймон Уилсон указал на то, что подобные действия Белграда "вредны, безответственны и могут нанести ущерб целям страны". "Путь Сербии в ЕС лежит через нормализацию отношений с Косово, а не через оружие из Москвы. Косовский вопрос все еще открыт, однако мы в то же время наблюдаем и российские усилия, и сербские игры, и все эти противоречивые отношения", - цитирует слова американца портал "Балканист".

Как представляется, властям Сербии должны быть любопытны и заявления американского аналитика относительно того, что "сербская оппозиция действует в сложных условиях". "Быть сербской оппозицией очень тяжело! - заявил Уилсон. - Они в сложной ситуации, и я это понимаю. Мне не нравится, как все освещается в средствах массовой информации Сербии, поэтому я говорю с вами. Я очень доволен работой, выполняемой редакцией "Голоса Америки" на сербском языке, я думаю, то, что вы делаете, очень важно".

В этой связи следует напомнить о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) разработало "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", главной целью которой, по словам главы организации Марка Грина, якобы является помощь различным институтам от "кремлевской агрессии". При этом особое место в обозначенном документе отводится Балканам. "Посредством финансирования USAID усилить присутствие 11 стратегических медиапартнеров в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Таким образом, будут диверсифицированы их доходы, а цифровое присутствие (партнеров) в медиапространстве усилится", - обозначается в концепции американского агентства.

Минобороны Сербии: Россия является крупнейшим донором нашей армии

Между тем новый посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния здесь нелепо и контрпродуктивно. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя происходящие события в регионе, отметила, что Балканы в очередной раз стали ареной столкновения интересов ведущих игроков мировой политики. При этом коллективный Запад стремится втянуть в НАТО все бывшие республики Югославии. Для этого совместные усилия Вашингтона и Брюсселя сконцентрированы на окончательном решении "сербского вопроса" и минимизацию, а в идеале к сведению к нулю, российского культурно-гуманитарного, экономического (прежде всего энергетика) и политического присутствия здесь.

В мире Европа Сербия В мире США Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине