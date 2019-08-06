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Рубрика: Экономика

Граждане следуют на автопилоте

Стоит ли слушаться робота при игре на бирже
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Неделя № 173(7931)
Для сотен тысяч людей, ринувшихся на биржу безо всякой подготовки и знаний, единственными доступными советниками оказались роботы. В России робоэдвайзинг появился всего пару лет назад, но именно от этих программ во многом зависит, чем окончится хождение граждан на рынок ценных бумаг - созданием класса массовых инвесторов или очередным горьким разочарованием.
Если у человека, пришедшего на биржу, совсем нет знаний о финансовом рынке, никакой робот не убережет его от потерь. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Если у человека, пришедшего на биржу, совсем нет знаний о финансовом рынке, никакой робот не убережет его от потерь. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Если у человека, пришедшего на биржу, совсем нет знаний о финансовом рынке, никакой робот не убережет его от потерь. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С прошлого года число граждан, перекладывающих часть сбережений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), растет лавинообразно: на биржу позвали своих клиентов крупнейшие банки, заманивая потенциально высоким доходом, вычетами по НДФЛ (до 52 тысяч рублей в год) и простотой, в несколько нажатий, самого процесса покупки ценных бумаг. Профессиональных консультантов могут позволить себе только состоятельные клиенты, а бесплатной аналитики на рынке хотя и много, но разобраться в ней трудно. Для более опытных инвесторов робоэдвайзер является дополнительным инструментом принятия решений и поиска интересных инвестиционных идей, отмечают в Тинькофф. Роботы-советники или бесплатны, или доступны за небольшую плату.

Фото: Istock
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Алгоритмы могут быть простейшими, а могут базироваться на экономических теориях и поведенческих финансах. Пока эти алгоритмы пишут люди, но уже появляются элементы искусственного интеллекта (AI) - робот умеет самообучаться, говорит директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов.

К роботам можно прислушиваться, но нельзя полагаться на все 100 процентов. Так, на первых этапах они помогают определиться с предметом вложений, но, как правило, ничем не могут помочь с выбором времени сделок - и в результате начинающий и нетерпеливый клиент может сделать покупки как раз тогда, когда рынок недолго находится на максимумах, и наоборот.

Для присоединения к автосоветнику нужно в приложении ответить на простые вопросы анкеты (определить инвестиционный профиль): об опыте работы на бирже, допустимой сумме для инвестирования, готовности пережить временную просадку портфеля, сроке вложений, возможной сумме, которую потребуется изъять досрочно, и так далее. На базе этих ответов робоэдвайзер составляет идеальный, по его возможностям, портфель из ценных бумаг.

В основу работы робоэдвайзеров заложен принцип диверсификации (покупки нескольких активов) - это очень важно в плане обучения правильному поведению на рынке. "Инвестиции - это не просто модный хайп, - отмечает Вадим Логинов. - Это риски, и тут важно опираться на накопленные индустрией управления активами многолетние знания".

Профиль подавляющего большинства новичков определяется как консервативный или умеренный. В первом случае программы рекомендуют обычно покупать только облигации федерального займа и надежные корпоративные облигации с погашением, близким к окончанию заявленного горизонта инвестирования - в этом случае конечный доход фактически фиксируется. Во втором случае рекомендации программ обычно сводятся к разделению портфеля на две примерно равные части: первая - облигации, вторая - акции компаний первого эшелона, причем из разных отраслей (нефть и газ, электроэнергетика, финансовый сектор, IT-компании и так далее).

Большинству новичков при первых инвестициях остается полагаться на советы далеко не совершенных роботов-консультантов

Это позволяет уберечь начинающего клиента от опасной ставки на одну-две компании или же на компании только одного сектора, а также от увлечения потенциально высокодоходными, но и более рискованными бумагами компаний второго эшелона.

"До сих пор многие не понимают, что чем выше доходность, тем выше потенциальный риск инструмента, - отмечает начальник отдела бизнес-анализа по системам персонального финансового планирования "БКС Премьер" Андрей Путятин. - И как раз робоэдвайзинг помогает в данном случае находить правильный баланс. В результате система подбирает для инвестора максимальную доходность с учетом допустимого риска. Находятся именно те инструменты, которые максимизируют доходность при определенном уровне риска".

Минусом дробления портфеля является более высокая итоговая сумма комиссий (зависит от условий обслуживания у конкретного брокера): не обращая внимания на сумму инвестиций, роботы могут предложить разделить 100 тысяч рублей между десятком бумаг.

Фото: iStock
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Правда, в виде активов для наполнения портфелей робоэдвайзеров могут быть представлены не только отдельные ценные бумаги (акции или облигации), но и биржевые фонды (ETF), паевые фонды (ПИФы). С конца прошлого года в России появились свои российские биржевые паевые фонды (БПИФ). Пока их 9, но число их растет, что открывает новые горизонты для развития робоэдвайзеров у нас в стране, говорит Логинов.

Робот также позволяет защититься от недопустимых, с точки зрения инвестора, потерь. К примеру, если профиль клиента допускает не более чем 15-процентную просадку портфеля в случае неблагоприятной ситуации на рынке, любая рекомендация робоэдвайзера будет всегда идти в рамках этого профиля. Особенно важным это становится во время рыночных катаклизмов, когда инвесторы склонны поддаваться панике или, наоборот, эйфории, а их толерантность к риску резко меняется, говорит Андрей Путятин.

После того как инвестор сформировал портфель, робоэдвайзер с учетом риск-профиля клиента в режиме реального времени постоянно отслеживает его состояние и, в случае необходимости, предлагает произвести ребалансировку. "Это очень удобно для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, им необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики", - говорит старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Система робоэдвайзинга не может учесть какие-то личностные предпочтения, допустим, когда речь идет о покупке продуктов какой-то конкретной компании, говорит Путятин: например, робоэдвайзинг предлагает покупку акций Facebook, которые полностью соответствуют риск-профилю клиента, а у того "аллергия" на Facebook, он его терпеть не может, а очень любит "Одноклассников". Здесь подобрать нужное решение сможет только реальный менеджер финансовой компании, говорит Андрей Путятин (у "БКС Премьер" предложения инвесторам делают менеджеры, но на основе рекомендаций робоэдвайзинга).

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Данные Банка России пока говорят о вполне рациональном поведении граждан на финансовом рынке: на него приходит все больше долгосрочных инвесторов, действующих по принципу "купи и держи", интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается, а основная часть активов на ИИС вложена в низкорисковые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также корпоративные облигации первого эшелона. При этом робоэдвайзеры быстро завоевывают популярность. Так, рекомендациями робота-советника, запущенного в июле 2018 года, в течение месяца на Московской бирже активно пользуется 37% клиентов Тинькофф Инвестиции. В ВТБ, где автосоветник запущен в апреле, рассчитывают, что его будут подключать сразу 15-20% клиентов (в день банк открывает около трех тысяч новых брокерских счетов и ИИС), и в ближайшее время число его пользователей достигнет 150 тысяч, говорит Владимир Потапов.

Экономика Финансы Фондовый рынок
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