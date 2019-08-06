Стоит ли слушаться робота при игре на бирже

Для сотен тысяч людей, ринувшихся на биржу безо всякой подготовки и знаний, единственными доступными советниками оказались роботы. В России робоэдвайзинг появился всего пару лет назад, но именно от этих программ во многом зависит, чем окончится хождение граждан на рынок ценных бумаг - созданием класса массовых инвесторов или очередным горьким разочарованием.

Если у человека, пришедшего на биржу, совсем нет знаний о финансовом рынке, никакой робот не убережет его от потерь. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С прошлого года число граждан, перекладывающих часть сбережений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), растет лавинообразно: на биржу позвали своих клиентов крупнейшие банки, заманивая потенциально высоким доходом, вычетами по НДФЛ (до 52 тысяч рублей в год) и простотой, в несколько нажатий, самого процесса покупки ценных бумаг. Профессиональных консультантов могут позволить себе только состоятельные клиенты, а бесплатной аналитики на рынке хотя и много, но разобраться в ней трудно. Для более опытных инвесторов робоэдвайзер является дополнительным инструментом принятия решений и поиска интересных инвестиционных идей, отмечают в Тинькофф. Роботы-советники или бесплатны, или доступны за небольшую плату.

Алгоритмы могут быть простейшими, а могут базироваться на экономических теориях и поведенческих финансах. Пока эти алгоритмы пишут люди, но уже появляются элементы искусственного интеллекта (AI) - робот умеет самообучаться, говорит директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов.

К роботам можно прислушиваться, но нельзя полагаться на все 100 процентов. Так, на первых этапах они помогают определиться с предметом вложений, но, как правило, ничем не могут помочь с выбором времени сделок - и в результате начинающий и нетерпеливый клиент может сделать покупки как раз тогда, когда рынок недолго находится на максимумах, и наоборот.

Для присоединения к автосоветнику нужно в приложении ответить на простые вопросы анкеты (определить инвестиционный профиль): об опыте работы на бирже, допустимой сумме для инвестирования, готовности пережить временную просадку портфеля, сроке вложений, возможной сумме, которую потребуется изъять досрочно, и так далее. На базе этих ответов робоэдвайзер составляет идеальный, по его возможностям, портфель из ценных бумаг.

В основу работы робоэдвайзеров заложен принцип диверсификации (покупки нескольких активов) - это очень важно в плане обучения правильному поведению на рынке. "Инвестиции - это не просто модный хайп, - отмечает Вадим Логинов. - Это риски, и тут важно опираться на накопленные индустрией управления активами многолетние знания".

Профиль подавляющего большинства новичков определяется как консервативный или умеренный. В первом случае программы рекомендуют обычно покупать только облигации федерального займа и надежные корпоративные облигации с погашением, близким к окончанию заявленного горизонта инвестирования - в этом случае конечный доход фактически фиксируется. Во втором случае рекомендации программ обычно сводятся к разделению портфеля на две примерно равные части: первая - облигации, вторая - акции компаний первого эшелона, причем из разных отраслей (нефть и газ, электроэнергетика, финансовый сектор, IT-компании и так далее).

Большинству новичков при первых инвестициях остается полагаться на советы далеко не совершенных роботов-консультантов

Это позволяет уберечь начинающего клиента от опасной ставки на одну-две компании или же на компании только одного сектора, а также от увлечения потенциально высокодоходными, но и более рискованными бумагами компаний второго эшелона.

"До сих пор многие не понимают, что чем выше доходность, тем выше потенциальный риск инструмента, - отмечает начальник отдела бизнес-анализа по системам персонального финансового планирования "БКС Премьер" Андрей Путятин. - И как раз робоэдвайзинг помогает в данном случае находить правильный баланс. В результате система подбирает для инвестора максимальную доходность с учетом допустимого риска. Находятся именно те инструменты, которые максимизируют доходность при определенном уровне риска".

Минусом дробления портфеля является более высокая итоговая сумма комиссий (зависит от условий обслуживания у конкретного брокера): не обращая внимания на сумму инвестиций, роботы могут предложить разделить 100 тысяч рублей между десятком бумаг.

Правда, в виде активов для наполнения портфелей робоэдвайзеров могут быть представлены не только отдельные ценные бумаги (акции или облигации), но и биржевые фонды (ETF), паевые фонды (ПИФы). С конца прошлого года в России появились свои российские биржевые паевые фонды (БПИФ). Пока их 9, но число их растет, что открывает новые горизонты для развития робоэдвайзеров у нас в стране, говорит Логинов.

Робот также позволяет защититься от недопустимых, с точки зрения инвестора, потерь. К примеру, если профиль клиента допускает не более чем 15-процентную просадку портфеля в случае неблагоприятной ситуации на рынке, любая рекомендация робоэдвайзера будет всегда идти в рамках этого профиля. Особенно важным это становится во время рыночных катаклизмов, когда инвесторы склонны поддаваться панике или, наоборот, эйфории, а их толерантность к риску резко меняется, говорит Андрей Путятин.

После того как инвестор сформировал портфель, робоэдвайзер с учетом риск-профиля клиента в режиме реального времени постоянно отслеживает его состояние и, в случае необходимости, предлагает произвести ребалансировку. "Это очень удобно для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, им необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики", - говорит старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

Система робоэдвайзинга не может учесть какие-то личностные предпочтения, допустим, когда речь идет о покупке продуктов какой-то конкретной компании, говорит Путятин: например, робоэдвайзинг предлагает покупку акций Facebook, которые полностью соответствуют риск-профилю клиента, а у того "аллергия" на Facebook, он его терпеть не может, а очень любит "Одноклассников". Здесь подобрать нужное решение сможет только реальный менеджер финансовой компании, говорит Андрей Путятин (у "БКС Премьер" предложения инвесторам делают менеджеры, но на основе рекомендаций робоэдвайзинга).

Данные Банка России пока говорят о вполне рациональном поведении граждан на финансовом рынке: на него приходит все больше долгосрочных инвесторов, действующих по принципу "купи и держи", интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается, а основная часть активов на ИИС вложена в низкорисковые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также корпоративные облигации первого эшелона. При этом робоэдвайзеры быстро завоевывают популярность. Так, рекомендациями робота-советника, запущенного в июле 2018 года, в течение месяца на Московской бирже активно пользуется 37% клиентов Тинькофф Инвестиции. В ВТБ, где автосоветник запущен в апреле, рассчитывают, что его будут подключать сразу 15-20% клиентов (в день банк открывает около трех тысяч новых брокерских счетов и ИИС), и в ближайшее время число его пользователей достигнет 150 тысяч, говорит Владимир Потапов.