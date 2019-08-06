Тюремное ведомство сообщило о дефиците мест в исправительных центрах

По данным ФСИН, на сегодняшний день в 61 субъекте РФ создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест. До конца августа планируется дополнительно открыть еще 9 участков исправительных центров в 8 субъектах РФ с общим лимитом 589 мест. Но, по словам Валерия Балана, этого "крайне недостаточно". На сегодняшний день исправительные центры вовсе отсутствуют в 21 субъекте РФ. Одними из наиболее заполненных оказались исправительные центры в ближайших к столице регионах. В Москве и Подмосковье такие центры не создавались, поэтому осужденных к принудительным работам отправляют в Тверскую и соседние области.

При этом, если 2,5 года назад принудительные работы назначались лишь как альтернатива лишению свободы за нетяжкие или неумышленные преступления, то с начала этого года стали применяться и как смягчение наказания для отбывающих лишение свободы (после отбытия части срока). Так, около 190 тысяч заключенных колоний имеют формальные основания подать ходатайства о переводе на принудительные работы. И более 6,7 тысяч человек такие ходатайства уже подали.

"С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем году - еще около 6 тысяч", - резюмировал замдиректора ФСИН.

Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. "Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ", - подчеркнул Валерий Балан. - В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров". По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.

"Мы столкнулись с тем, что сами губернаторы не понимают, что речь идет о гражданах, проживающих в их же регионах. Закон предоставляет право отбывать наказание в том регионе, где проживает осужденный. Жителей тех субъектов РФ, где нет исправительных центров, направляют в другие субъекты РФ, - подчеркнул Балан. - Но, отбыв наказание, человек вернется в свой регион. Если же из-за невозможности назначить принудительные работы человек попадет в колонию, то, когда он выйдет, куда он пойдет? Кому он будет нужен? А в исправительных центрах он трудоустроен, ему предоставлено общежитие с возможностью заработка и проживания с семьей".

Зарплата осужденных к принудительным работам при этом зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий - уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тысяч рублей, но в некоторых регионах, например, в Ставропольском крае зарплата может доходить и до 30 тысяч рублей в месяц.

Более того в перспективе принудительные работы могут сделать домашним наказанием. По действующему законодательству осужденных на принудительные работы направляют в ближайший исправительный центр, куда они сами едут после приговора. По словам Валерия Балана, в настоящее время изучается вопрос о том, чтобы "для тех, кто первый раз осужден за преступление небольшой или средней тяжести к принудительным работам, предусмотреть возможность их проживания по месту жительства и осуществлять за ними надзор с применением электронных средств контроля". "Как и осужденные к исправительным работам, они будут жить дома, но мы сможем контролировать их, чтобы соблюдался режим, как в исправительном центре: после работы он должен будет находиться дома. Пока это идея, которая прорабатывается, хотя в ряде западных стран такая практика есть", - отметил замглавы ФСИН.