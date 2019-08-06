Тройная угроза: Ученые назвали смертельно опасным купание в водоемах

Ученые предупредили о распространении в теплых озерах в связи с глобальным потеплением опасных микроорганизмов. В частности, бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразита Cryptosporidium. Об этом пишет Medicalxpress.

Vibrio vulnificus представляют собой бактерии, которые питаются плотью. Встречаются, в основном, в соленых водоемах. Vibrio vulnificus может вызывать сепсис. Особенно опасна бактерия для людей хронической печеночной недостаточностью и другими заболеваниями, ослабляющими иммунную систему.

Naegleria fowleri называют питающихся мозгом амеб. Считаются безвредными при глотании (желудочная кислота растворяет микроорганизмы), но крайне опасными при попадании в нос.

- Амебы могут находиться в любой пресной воде, даже водопроводной. Известны случаи, когда люди заражались Naegleria fowleri, используя пластиковое устройство для промывания пазух, - отметили специалисты.

Паразит Cryptosporidium, вызывающий расстройство кишечника, может жить даже в бассейне с хлоркой.

Чтобы избежать смертельно опасных недугов, медики советуют купаться в обуви - так можно обезопасить себя от порезов и царапин, привлекающих микроорганизмы.

Не стоит заходить в воду с открытыми ранами и нырять без специального зажима для носа. Появившиеся после купания волдыри на коже - повод срочно обратиться к врачу.