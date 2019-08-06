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06.08.2019 16:36
Рубрика: Общество

Уникальный градус

Такого климата не было минимум 2000 лет
Текст: Юрий Медведев
Последние погодные рекорды в Европе вновь обострили споры о глобальном потеплении. Несмотря на все нынешние катаклизмы, скептики упорно стоят на своем: все это в истории Земли уже было. Это естественный процесс, и потепление сменится похолоданием. Однако их оппоненты находят все новые аргументы, показывая уязвимость подобной позиции. Одна из таких работ швейцарских исследователей Бернского университета опубликована в престижных журналах Nature и Nature Geoscience.
Нам придется привыкать, что природные аномалии станут обыденностью, утверждают ученые. Фото: REUTERS Нам придется привыкать, что природные аномалии станут обыденностью, утверждают ученые. Фото: REUTERS
Нам придется привыкать, что природные аномалии станут обыденностью, утверждают ученые. Фото: REUTERS

Ученые взялись восстановить картину климата на Земле за последние 2000 лет. Они проанализировали множество самых разных данных, которые запомнили температурные изменения прошлого - годовые кольца деревьев, толщину озерных осадочных слоев, структуры льда в ледниках, структуру сталактитов и сталагмитов в пещерах и т. д. Исследователей интересовали несколько аномальных климатических периодов, в частности, Римский климатический оптимум и Малый ледниковый период, а также климатический пессимум раннего Средневековья и Средневековый климатический оптимум в X-XIII вв.

Фото: ЕКА
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Результат оказался неожиданным. Все эти похолодания и потепления не были одновременными и глобальными. Например, во время Малого ледникового периода в центре и на востоке Тихого океана была минимальная температура уже в XV веке, а северо-запад Европы и юго-восток Северной Америки остыли до минимума двумя столетиями позже, к XVII веку. Или Средневековое потепление достигло максимума на севере Европы и юге Северной Америки в XI веке, но в Тихом океане теплей всего было опять же несколькими столетиями раньше.

Вывод? Все происходившие за 2000 тысячи лет климатические аномалии были локальными и ни разу не происходили в масштабах всей планеты. Даже самые значительные катаклизмы охватывали не более половины земного шара. Скажем, во время теплого Средневекового климатического оптимума (950-1250 гг. н.э.) они захватили только Северное полушарие, то есть не более 40 процентов поверхности Земли.

Сегодня картина кардинально иная. Период потепления не имеет аналогов, не похож на то, что происходило на Земле ранее. Глобальное потепление охватывает почти всю территорию земного шара - 98 процентов его поверхности. Ученые отметили, что в доиндустриальную эпоху главной причиной изменения климата были вулканы. Но нынешние катаклизмы далеко выходят за пределы естественных колебаний климата.

Если Земля нагреется на четыре градуса, вероятность военных конфликтов  за ресурсы может увеличиться  до 26 процентов

- Анализируя полученные данные, мы видим, что темпы нынешнего потепления беспрецедентны, они значительно выше, чем темпы естественных климатических изменений, - говорит профессор Рафаэль Нойком. - Это доказывает, что глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами, совершенно уникально по масштабам.

Фото: pixabay.com
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Многие ученые высоко оценили уровень доказательств авторов этого исследования. По их мнению, оно должно наконец остановить тех, кто продолжает отрицать изменение климата и утверждать, что нынешнее потепление - это лишь часть естественного климатического цикла.

Но остановит ли? Может быть, куда более сильным аргументом станут недавние исследования нескольких научных групп, которые рисуют очень пессимистические картины уже ближайшего будущего. Они утверждают: если человечество до 2035 года не сократит выбросы углекислого газа, среднегодовые температуры к концу XXI века вырастут на 4,5-5 градусов С. Как следствие, одна половина населения планеты погибнет от погодных аномалий, другая вступит в конфликты за оставшиеся ресурсы. И разгорится мировая война.

Более того, вероятность вооруженных столкновений даже удалось рассчитать. Ученые Стэнфордского университета (США) доказывают, что при повышении среднегодовой температуры на два градуса (самый благоприятный сценарий) риск вооруженных столкновений в мире возрастает на 13 процентов. Если же Земля нагреется на четыре градуса, то вероятность военных действий увеличивается до 26 процентов. Причем, начавшись внутри отдельных стран, эти конфликты могут вылиться в войну всех против всех.

Изменение климата может привести к исчезновению кофе, чая и коньяка

Пока наука предлагает всего два варианта, чтобы хотя бы как-то противостоять наступлению климата. Первый - одуматься, сократить выбросы углекислого газа, что и предусмотрено Парижским соглашением по климату 2015 года. Но этот мягкий вариант, который заставляет человека сократить свои потребности, пока не выполняется. И второй - кардинальный. Распылить в атмосфере различные частицы, чтобы сократить поступление солнечной радиации. Но этот вариант вызывает у самих ученых множество вопросов. Как бы не стало еще хуже…

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