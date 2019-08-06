Американские ученые Университета Клермонт-Грэдуэйт изучили у животных уровень окситоцина, который называют гормон любви. У всех млекопитающих он вырабатывается, например, когда они испытывают сексуальное возбуждение. И оказалось, что у собаки, которую гладит хозяин, выработка этого гормона резко повышается. Аналогичная картина у кошек, но у них концентрация окситоцина в пять раз меньше. Может, поэтому кошка не так бурно проявляет свою привязанность.
Что же получается? Неужели в основе любви животных лежит сексуальное влечение к своему хозяину? Нет, утверждают авторы исследования. Дело в том, что рост уровня окситоцина при общении с человеком практически не встречается среди млекопитающих. Это характерно только для собак и кошек. Так же крайне важно, что у людей гормон окситоцин активизируется, когда они не только находятся в состоянии любовного помешательства, но просто при общении с близкими родственниками. По мнению ученых, собака и кошка испытывают к нам не эротические, а чисто семейные чувства, какие мы испытываем к нашим братьям, сестрам, родителям.