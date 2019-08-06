Страстная любовь - это элементарная биохимия, игра гормонов, утверждают "скучные" ученые. Победить это буйство окситоцинов, дофаминов, эндорфинов разум практически бессилен. А что животные? Эта фантастическая преданность собаки, бесконечная любовь в их взгляде на хозяина - тоже гормоны? Может, все проще? Кто кормит, того и любят?

Американские ученые Университета Клермонт-Грэдуэйт изучили у животных уровень окситоцина, который называют гормон любви. У всех млекопитающих он вырабатывается, например, когда они испытывают сексуальное возбуждение. И оказалось, что у собаки, которую гладит хозяин, выработка этого гормона резко повышается. Аналогичная картина у кошек, но у них концентрация окситоцина в пять раз меньше. Может, поэтому кошка не так бурно проявляет свою привязанность.

Что же получается? Неужели в основе любви животных лежит сексуальное влечение к своему хозяину? Нет, утверждают авторы исследования. Дело в том, что рост уровня окситоцина при общении с человеком практически не встречается среди млекопитающих. Это характерно только для собак и кошек. Так же крайне важно, что у людей гормон окситоцин активизируется, когда они не только находятся в состоянии любовного помешательства, но просто при общении с близкими родственниками. По мнению ученых, собака и кошка испытывают к нам не эротические, а чисто семейные чувства, какие мы испытываем к нашим братьям, сестрам, родителям.