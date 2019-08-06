Итальянский Национальный институт статистики (ISTAT) опубликовал любопытное исследование, посвященное жизни жителей Старого Света, перешагнувших 100-летний рубеж. Согласно досье под названием "Сто лет живу, но не ощущаю возраста", чаще всего долгожителей можно встретить на Апеннинах. Второе, почетное место заняла Франция. Наибольшая концентрация долгожителей наблюдается на севере Италии, и этому есть конкретное подтверждение. Так, самая старая женщина страны Гуэрина Амадей, которой недавно стукнуло 113 лет, проживает на родине пасты болоньезе, в области Эмилия-Романья.

Как отмечают исследователи, Италия, судя по всему, еще долго будет удерживать лидерство. Ведь за последние 10 лет (с 2009 - 2019 гг.) число жителей Апеннин почтенного возраста увеличилось с 11 тысяч до более чем 14 тысяч. А число тех, кому 105 лет и старше, и вовсе возросло более чем в два раза, с 472 человек до 1112. Интересно, что чаще всего до заветных ста лет доживают женщины. По статистике, к категории "ульрачентинари" (те, кому исполнилось 105 и более лет) принадлежат 90 процентов итальянских синьор, большинство из которых, как ни странно, являются вдовами. Неужели одиночество идет им на пользу? А вот у мужчин, по мнению ученых, шансы дожить до ста лет имеют, как правило, представители сильного пола, проживающие бок о бок со своей второй половинкой, которая преданно заботится об их физическом и психологическом состоянии, вплоть до последнего вздоха.

Среди столетних чаще всего встречаются два библейских имени - Джузеппе (Иосиф) и Мария. Эксперты на полном серьезе полагают, что этот фактор мог косвенно повлиять на продолжительность жизни респондентов. С этим можно и поспорить. А вот другое утверждение ученых сомнения не вызывает. Главной причиной долгожительства итальянцев является знаменитая средиземноморская диета, которая недавно стала частью культурного наследия ЮНЕСКО.