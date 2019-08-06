Как отмечают исследователи, Италия, судя по всему, еще долго будет удерживать лидерство. Ведь за последние 10 лет (с 2009 - 2019 гг.) число жителей Апеннин почтенного возраста увеличилось с 11 тысяч до более чем 14 тысяч. А число тех, кому 105 лет и старше, и вовсе возросло более чем в два раза, с 472 человек до 1112. Интересно, что чаще всего до заветных ста лет доживают женщины. По статистике, к категории "ульрачентинари" (те, кому исполнилось 105 и более лет) принадлежат 90 процентов итальянских синьор, большинство из которых, как ни странно, являются вдовами. Неужели одиночество идет им на пользу? А вот у мужчин, по мнению ученых, шансы дожить до ста лет имеют, как правило, представители сильного пола, проживающие бок о бок со своей второй половинкой, которая преданно заботится об их физическом и психологическом состоянии, вплоть до последнего вздоха.
Среди столетних чаще всего встречаются два библейских имени - Джузеппе (Иосиф) и Мария. Эксперты на полном серьезе полагают, что этот фактор мог косвенно повлиять на продолжительность жизни респондентов. С этим можно и поспорить. А вот другое утверждение ученых сомнения не вызывает. Главной причиной долгожительства итальянцев является знаменитая средиземноморская диета, которая недавно стала частью культурного наследия ЮНЕСКО.