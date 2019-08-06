Установлена предварительная причина пожара на военном складе в Ачинске

Пока это единственная версия, о которой удалось узнать как о наиболее достоверной и которая была предварительно доложена руководству. Хотя сейчас военные продолжают рассматривать все возможные версии случившегося.

При этом сообщают и подробности ЧП. Взрыв мог произойти от самоподрыва одного из старых снарядов, когда возле КамАЗа никого рядом не было. Поэтому среди военных, работников склада и водителей нет жертв. По нашим данным, на складе находились не 40 тысяч, а около 55 тысяч снарядов, в основном 120 и 152 миллиметров.

Склад считался очень старым, и военные готовились закрыть его - сначала к 2022 году, а потом и к более ранним срокам, уже к 2021 году.