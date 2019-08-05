Первый взрыв переполошил окрестное население в 17.30 местного времени. Он был весьма мощным - уже через несколько минут на местных форумах и в соцсетях появились фотографии грибовидного облака над лесом.

Вскоре стало известно: что-то взорвалось в войсковой части, расположенной в десяти километрах южнее Ачинска. Напомним, что здесь, в районе деревни Каменка, недалеко от 100-тысячного промышленного Ачинска, расположена в/ч 74008, известная среди местных жителей как "База артиллерийского вооружения". Потом было объявлено об эвакуации - по сообщению пресс-службы МЧС РФ, весьма локальной: "Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: 67 человек в Заборке, еще 430 в Малом Улуе, 153 человека в Каменке".

По данным минобороны, на территории базы горят хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на складе материально-технического обеспечения. Зачем при этом объявлять эвакуацию в 20-километровой зоне - вопрос к специалистам МЧС. На такое расстояние никакие осколки снарядов в принципе не разлетаются.

Тем временем стало известно о пострадавших - сначала о четырех, потом о семи. Впрочем, местные жители в основном получали амбулаторную помощь и отправлялись по домам. Пока известно о двух пострадавших и госпитализированных военнослужащих.