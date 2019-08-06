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В BBC извинились, что назвали поднятый палец приветствием террористов 14:46
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06.08.2019 14:46
Рубрика: В мире

В BBC извинились, что назвали поднятый палец приветствием террористов

Текст: Диана Ковалева

Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась за высказывания своей журналистки Стейси Дули, которая назвала поднятый вверх указательный палец знаком приветствия боевиков террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте компании.

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Ошибка журналистки, которую впоследствии многие назовут невежественной, вызвала волну негодования в соцсетях после того, как BBC выпустила трейлер документального фильма Дули, посвященного женщинам боевиков ДАИШ, которые покинули свои родные страны ради партнеров. "Уходя из лагеря, мы увидели женщин, которые поднимали палец вверх в приветствии ДАИШ", - сказала Дули в трейлере.

Как признался впоследствии представитель BBC, в корпорации "ошибочно назвали приветствием ДАИШ жест, который сделали женщины на видео, снятом в подконтрольном курдам лагере для заключенных на севере Сирии". Он также добавил, что террористическая организация неоднократно пыталась использовать жест в своих пропагандистских целях, а потому корпорации следовало бы упомянуть, что он используется многими мусульманами и означает единство Аллаха.

В свою очередь BBC решила вырезать соответствующий момент из программы.

В мире Европа Великобритания
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