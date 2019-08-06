Поросята из жаровни с зашитыми внутри птицами, языки попугаев и фламинго, рыбный соус, своего рода "кетчуп" двухтысячелетней давности - в Британии открылась необычная выставка, посвященная рациону жителей знаменитого древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Вулканическая лава и пепел стали тем самым консервантом, который позволил сохраниться до наших дней не только останкам обитателей Помпеев и предметам их быта, но и многим продуктам и даже блюдам, которые подавались тогда к столу. Как пишет The Guardian, на выставку "Последний пир Помпеи" в Эшмоловский музей при Оксфордском университете привезли четыре сотни экспонатов, прежде не покидавших Италию. Среди них фрески со сценками из жизни древних римлян, не считавших чревоугодие за грех. Разумеется, речь идет о зажиточных подданных империи, которые могли себе позволить к обеду маринованных улиток и морских ежей, петушков в гранатовом соусе и кроликов, начиненных фигами. А еще местные гурманы не брезговали грызуном соней - зверьков откармливали каштанами в специальных горшках. Вообще в римских хрониках сохранилось немало свидетельств о застольях, поражавших умы современников. Так, император Гелиогабал потчевал гостей паштетом из мозгов шестисот страусов и прочими диковинными блюдами, которые подавались с янтарем и жемчугом. А популярный актер Клодий Эзоп однажды приказал приготовить на вертеле певчих птах, обученных латыни.

"Последний пир" получился с задумкой. Посетителей встречает поднос с глиняными муляжами еды, которые были обнаружены в одном из захоронений Пестума - ему почти две с половиной тысячи лет. Уже тогда предки римлян давали своим покойникам "на закуску" виноград и что-то вроде лепешки-фокаччи. А венцом экспозиции стала напольная мозаика из Неаполя с изображением скелета, несущего в руках кувшины с вином - "будто дыхание Везувия уже где-то рядом". Как грустно шутит куратор выставки Пол Робертс, которого цитирует The Guardian, по крайней мере, это дает надежду, что на том свете вина хватит всем.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"