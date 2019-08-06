В ЦДМ на Лубянке открылась школьная ярмарка

"Мы традиционно открываем большую школьную ярмарку, приуроченную ко Дню знаний. В главном атриуме покупатели смогут найти продукцию не только ведущих производителей, но и молодых прогрессивных брендов, которые создают актуальные школьные коллекции. Одновременно мы открыли два новых магазина, которые порадуют родителей широким выбором и высоким качеством детских товаров", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент "Галс-Девелопмент".
Школьная ярмарка в ЦДМ на Лубянке завершится 1 сентября грандиозным праздником и ярким фэшн-шоу "Когда мода - не игрушки". Главный атриум магазина украсит 20-метровый подиум, где юные модели в свете софитов покажут лучшие детские коллекции одежды и обуви российских и зарубежных брендов Choupette, Orby, Brums, GAP Kids и др. Участниками показа станут подопечные Международного Клуба моделей "Грани", театра моды "ДетKids" из г. Чебоксары, школы фотомоделей "Арбуз", школы моделей "Хрустальная корона" из г. Саратов, LookKids из г. Краснодар и др.
В августе в ЦДМ на Лубянке открывается два новых модных пространства - магазины детской одежды Stilnyashka и "Даниэль" площадью более 200 кв. метров. Stilnyashka - российский бренд детской дизайнерской одежды. Интерьер бутиков Stilnyashka напоминает стильные кукольные домики, где все оформлено по мотивам детской мечты. Сбалансированный ассортимент продукции для детей в возрасте от 2 до 14 лет позволяет подобрать одежду для любого случая и разной погоды. "Даниэль" - первая московская сеть бутиков модной детской одежды и обуви, где собраны самые актуальные образы для детей и подростков от рождения до 18 лет, школьная форма, подарки и стильные аксессуары. Магазин представляет более чем 200 лучших марок детской одежды и косметики из Италии, Франции, Англии и США, новинки самых актуальных брендов Ralph Lauren, Burberry, Stella McCartney, Armani, Il Gufo, Kenzo. Партнером по брокериджу выступила компания Triniti Consulting.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"