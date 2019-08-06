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06.08.2019 12:26
Проект: Пресс-релизы

В ЦДМ на Лубянке открылась школьная ярмарка

В "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") открылась традиционная школьная ярмарка, посвященная началу 2019 - 2020 учебного года. В главном атриуме торгово-развлекательного центра представлено более 20 брендов детской одежды, обуви, а также канцелярские принадлежности и товары для творчества: знаменитый бренд российской школьной формы "Смена", история которого насчитывает почти 80 лет, стильная форма и одежда для школы от "Белый снег", 80 LVL, Valenti, Grizzly, Conte, Winner, Beba Kids и дизайнерская линейка для девочек "Маленькая Леди", коллекции детской одежды брендов Mek, Brums, Original Marines, городские рюкзаки Good Local, книги, аксессуары и канцелярия "Республика", книжный магазин "Территория", товары для творчества и хобби "Передвижник", разнообразные сладости от магазина Zap Zap и др.
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

"Мы традиционно открываем большую школьную ярмарку, приуроченную ко Дню знаний. В главном атриуме покупатели смогут найти продукцию не только ведущих производителей, но и молодых прогрессивных брендов, которые создают актуальные школьные коллекции. Одновременно мы открыли два новых магазина, которые порадуют родителей широким выбором и высоким качеством детских товаров", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Школьная ярмарка в ЦДМ на Лубянке завершится 1 сентября грандиозным праздником и ярким фэшн-шоу "Когда мода - не игрушки". Главный атриум магазина украсит 20-метровый подиум, где юные модели в свете софитов покажут лучшие детские коллекции одежды и обуви российских и зарубежных брендов Choupette, Orby, Brums, GAP Kids и др. Участниками показа станут подопечные Международного Клуба моделей "Грани", театра моды "ДетKids" из г. Чебоксары, школы фотомоделей "Арбуз", школы моделей "Хрустальная корона" из г. Саратов, LookKids из г. Краснодар и др.

В августе в ЦДМ на Лубянке открывается два новых модных пространства - магазины детской одежды Stilnyashka и "Даниэль" площадью более 200 кв. метров. Stilnyashka - российский бренд детской дизайнерской одежды. Интерьер бутиков Stilnyashka напоминает стильные кукольные домики, где все оформлено по мотивам детской мечты. Сбалансированный ассортимент продукции для детей в возрасте от 2 до 14 лет позволяет подобрать одежду для любого случая и разной погоды. "Даниэль" - первая московская сеть бутиков модной детской одежды и обуви, где собраны самые актуальные образы для детей и подростков от рождения до 18 лет, школьная форма, подарки и стильные аксессуары. Магазин представляет более чем 200 лучших марок детской одежды и косметики из Италии, Франции, Англии и США, новинки самых актуальных брендов Ralph Lauren, Burberry, Stella McCartney, Armani, Il Gufo, Kenzo. Партнером по брокериджу выступила компания Triniti Consulting.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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