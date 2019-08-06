В Донбассе у линии соприкосновения силовики подорвались ВСУ

При попытке самовольного демонтажа металлических конструкций на территории одной из шахт у линии соприкосновения в Донбассе подорвалась группа украинских силовиков, передает РИА Новости сообщение управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел в районе подконтрольного силовикам города Авдеевка в непосредственной близости к линии соприкосновения​​​.

"Двое украинских силовиков из команды мародеров 92-й бригады, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, приступили к распилу металлоконструкций шахтного оборудования вблизи линии соприкосновения... в результате оба подорвались на мине", - уточнили в милиции.

Один из киевских силовиков погиб, второй ранен.