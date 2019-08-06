В Германии мигрант покусал женщину-полицейского и ее собаку

В городе Ротвайль на юго-западе Германии полиция арестовала мигранта, который расхаживал по улицам с ножом и пугал прохожих. Во время задержания мужчина покусал сотрудницу правоохранительных органов и служебную собаку.

Как сообщает Die Stuttgarter Zeitung, инцидент произошел утром 2 августа. Как отмечают очевидцы происшествия, беженец даже пытался напасть на людей. Когда мужчину попытались задержать, он укусил женщину-полицейского и бросился бежать. За мигрантом погналась служебная собака, но мужчина изловчился и укусил ее несколько раз. Общими усилиями агрессивного мужчину удалось задержать, при этом он успел нанести травмы еще двум сотрудникам местной полиции.

Мигранту предъявлены обвинения в нападении и оказании сопротивления при задержании. Уроженцем какой страны является буйный мужчина, пока не сообщается.